В Эстонии финского изобретателя принудительно отправили лечиться в психиатрическую больницу

Когда 11 октября полиция пришла за Нико Стольберга, он уже не спал 30 часов. Большую часть времени он провел за ноутбуком, но последние проведенные на свободе часы он гулял по берегу моря со своим проживающим в Таллинне другом, они обсуждали разные темы.
Среди прочего, речь шла о пандемии коронавируса и напитке на основе ферментации, который пытается изобрести Стольберг. Самостоятельно изучавший медицину в течение нескольких лет Стольберг верит, что это полезно в случае цитокинового шторма, который может быть связан с тяжелым протеканием Covid-19. Эти темы будоражили Стольберга. Внешне в хорошем взаимопонимании они вернулись в дом спутницы жизни друга, где Стольберг вновь сел за ноутбук. Через некоторое время прибыли скорая помощь и полиция, пишет Postimees.
Стольберг - гражданин Финляндии, также долгое время проживавший в Таллинне, - не понимал, чего от него хочет полиция. На самом деле приказ полицейских был очень простой: "Пройдемте с нами!" Когда встревоженный Стольберг возразил и сказал, что это просто не может быть законной процедурой, полиция надели на него наручники. Далее дорога вела в психиатрическую клинику Северо-Эстонской региональной больницы на Палдиском шоссе, где врачи забрали одежду и вещи Стольберга и уговорили его отдохнуть там одну ночь. На самом деле принудительное лечение в больнице для душевнобольных Сеэвальди длилось месяц.
Приведенное выше описание основано на истории только одной стороны. Это Нико Стольберг, который считает, что в Эстонии с ним обращаются несправедливо и непонятно. Вызвавший для Стольберга полицию и скорую помощь друг, с которым автор статьи связался, отказался, ссылаясь на деликатность вопроса, комментировать ситуацию и нервно пригрозил санкциями, которые последуют при публикации его имени.
Комментарий Департамента полиции и погранохраны также был лаконичен: "11 октября в Центр тревоги поступило сообщение, что находящийся в квартире в центре Таллинна мужчина может представлять опасность для себя или других. Скорая помощь попросила помощи полиции, чтобы обезопасить медиков. Поскольку мужчина не был согласен поехать с медиками в медучреждение, полиция при транспортировки его в больницу на протяжении десятка минут использовала наручники".
Парализующие таблетки
В понедельник, 12 октября, Стольберг, который, по его словам, никогда раньше не подвергался принудительной госпитализации, был доставлен в Харьюский уездный суд. В то время Стольберг уже получал лекарства в PERH, которые финн описывает как таблетки, которые заставляли его сердце колотиться и парализовали почти любую способность мыслить. Присутствовал также назначенный государством защитник Стольберга, который пытался поговорить с ним по-фински. Переводчика не было.
Назначенный судьей несколько лет назад Алан Бийн издал постановление суда, разрешающее принудительное лечение на срок до сорока дней и Стольберг вернулся в больницу Сеэвальди. Когда Стольберг отказался принимать таблетки, по его словам, смеющиеся охранники натянули перчатки на руки и уложили его на пол, чтобы сделать укол.
Еще в 2013 году к находящемуся в Эстонии Стольбергу относились более уважительно. Ровно семь лет назад, 14 ноября 2013 года портал Delfi опубликовал статью, что молодой финн обещает, что по дну Балтийского моря будет гонять на скорости 1600 км/ч магнитный шаттл. Идея туннельной трубы из целлюлозных волокон со дна Финского залива была представлена начинающим старт-ап авантюристом Стольбергом на академическом форуме ConnectBaltica, который проходил в Таллиннском техническом университете при поддержке Сийма Калласа.
"26-летний Стольберг, изучавший право, бизнес и кино в Испании, не получил диплома ни в одной из выбранных им специальностей, но тем не менее стал вдохновителем команды молодых инженеров финской компании Astronomic", - писал портал.
"Друзья знают, что у меня могут быть улетные идеи", - говорит Стольберг, который также связан с кинопроизводством, активизмом в защиту окружающей среды и разработкой гуманоидных роботов. Но, по его словам, 11 октября он не прибегал к насилию. Стольберг признает, что он обсуждал со своим другом различные сценарии, как может развиться коронавирусная пандемия и кому она может быть выгодна в качестве предлога для введения мер контроля. Молодой человек также заявляет, что долгое время принимает рецептурный препарат Elvanse. Возможные побочные эффекты включают нервозность, перепады настроения, нарушения сна и манию.
Обоснованное беспокойство друзей
Северо-Эстонская региональная больница отказалась, ссылаясь на конфиденциальность личных данных, комментировать случай Стольберга. В адвокатском бюро Niguliste, которое представляет интересы Стольберга, также сказали, что "у друзей были причины беспокоится о угрожающем самому Нико поведении". Однако адвокат обжаловал первоначальное постановление суда о принудительном лечении, и, как признает пресс-секретарь Харьюского уездного суда, Таллиннский окружной суд частично отменил постановление.
К концу этой недель Стольберг вновь был на свободе.
"Они говорят мне одно и моей семье другое", - жалуется Стольберг, по словам которого, больница связалась с его матерью и сообщила, что Нико отпустили в связи с улучшением его состояния здоровья. В Северо-Эстонской региональной больнице финну выписали рецепт на антипсихотические препараты, содержащие оланзапин, и выясняли, кто и как будет оплачивать счет за лечение.
"Но меня отправили на принудительное лечение, я этого не хотел", - недоумевает Стольберг. Он все еще не понимает, как можно в Эстонию отправить кого-то на психиатрическое лечение, поскольку кому-то не нравится какой-то аспект из вашего рассказа, просто с помощью одного телефонного звонка.
Он при первой возможности вернулся в Финляндию.
Случаи, когда пациентов, по их собственному мнению, госпитализировали необоснованно, происходят постоянно.
Источник Postimees рассказал случай, когда якобы для принудительного лечения было достаточно того, что женщина полуголой танцевала в своем доме перед окном, а доброжелательный проходящий мимо человек решил вызвать скорую помощь и спасателей.
Автор статьи также слышал о другом предполагаемом случае, когда принудительная госпитализация была устроена спутником жизни, который заподозрил своего партнера в неверности. Однако можно сказать наверняка, что сделать какие-либо выводыпо вопросу о конфиденциальной медицинской информации, особенно когда она касается психического здоровья, прессе очень трудно и даже невозможно.
Но уже в 2014 году Рийгикогу посчитал, что без согласия лица поместить его на принудительное психиатрическое лечение возможно только при одновременном наличии следующих обстоятельств: 1) у лица тяжелое психическое расстройство, которое ограничивает его способность отдавать отчет в своих действиях или управлять ими; 2) без стационарного лечения лицо вследствие психического расстройства представляет собой опасность как для жизни и здоровья окружающих, так и для себя; 3) другая психиатрическая помощь недостаточна.
Для установления психического расстройства должны быть выполнены три условия: 1) должно быть достоверно доказано, что у человека психическое расстройство; 2) характер и глубина психического расстройства должны быть такими, чтобы оправдать лишение свободы; 3) продолжение содержания под стражей оправдано только до тех пор, пока сохраняется психическое расстройство.
В своем недавнем постановлении суда от 14 октября этого года Госсуд напомнил, что до того, как лицо будет помещено в закрытое учреждение, нельзя нарушать возможность человека "защищать свои основные права наиболее эффективным образом".
"Заключение эксперта - это всего лишь одно доказательство, научный документ, который необходимо критически проанализировать вместе с другими доказательствами", - отметили судьи Госсуда.
"Заключение эксперта должно содержать подробное описание исследования, выводы, сделанные по результатам исследования, и аргументированные ответы на вопросы суда. Эксперт должен обосновать, как он пришел к выводам, изложенным в заключении; формирование выводов должно отслеживаться на основании заключения эксперта".
Нико Стольберг говорит, что до сих пор не получил на руки бумагу, которая объясняла бы, от чего именно его лечили в Северо-Эстонской региональной больнице.