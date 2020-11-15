В Эстонии финского изобретателя принудительно отправили лечиться в психиатрическую больницу

Среди прочего, речь шла о пандемии коронавируса и напитке на основе ферментации, который пытается изобрести Стольберг. Самостоятельно изучавший медицину в течение нескольких лет Стольберг верит, что это полезно в случае цитокинового шторма, который может быть связан с тяжелым протеканием Covid-19. Эти темы будоражили Стольберга. Внешне в хорошем взаимопонимании они вернулись в дом спутницы жизни друга, где Стольберг вновь сел за ноутбук. Через некоторое время прибыли скорая помощь и полиция, пишет Postimees.

Стольберг - гражданин Финляндии, также долгое время проживавший в Таллинне, - не понимал, чего от него хочет полиция. На самом деле приказ полицейских был очень простой: "Пройдемте с нами!" Когда встревоженный Стольберг возразил и сказал, что это просто не может быть законной процедурой, полиция надели на него наручники. Далее дорога вела в психиатрическую клинику Северо-Эстонской региональной больницы на Палдиском шоссе, где врачи забрали одежду и вещи Стольберга и уговорили его отдохнуть там одну ночь. На самом деле принудительное лечение в больнице для душевнобольных Сеэвальди длилось месяц.

Приведенное выше описание основано на истории только одной стороны. Это Нико Стольберг, который считает, что в Эстонии с ним обращаются несправедливо и непонятно. Вызвавший для Стольберга полицию и скорую помощь друг, с которым автор статьи связался, отказался, ссылаясь на деликатность вопроса, комментировать ситуацию и нервно пригрозил санкциями, которые последуют при публикации его имени.

Комментарий Департамента полиции и погранохраны также был лаконичен: "11 октября в Центр тревоги поступило сообщение, что находящийся в квартире в центре Таллинна мужчина может представлять опасность для себя или других. Скорая помощь попросила помощи полиции, чтобы обезопасить медиков. Поскольку мужчина не был согласен поехать с медиками в медучреждение, полиция при транспортировки его в больницу на протяжении десятка минут использовала наручники".

Парализующие таблетки

В понедельник, 12 октября, Стольберг, который, по его словам, никогда раньше не подвергался принудительной госпитализации, был доставлен в Харьюский уездный суд. В то время Стольберг уже получал лекарства в PERH, которые финн описывает как таблетки, которые заставляли его сердце колотиться и парализовали почти любую способность мыслить. Присутствовал также назначенный государством защитник Стольберга, который пытался поговорить с ним по-фински. Переводчика не было.

Нико Стольберг был связан и с разработкой гуманоидного робота. FOTO: ФОТО: Erakogu

Назначенный судьей несколько лет назад Алан Бийн издал постановление суда, разрешающее принудительное лечение на срок до сорока дней и Стольберг вернулся в больницу Сеэвальди. Когда Стольберг отказался принимать таблетки, по его словам, смеющиеся охранники натянули перчатки на руки и уложили его на пол, чтобы сделать укол.