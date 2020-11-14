Эстония намерена добиваться председательства в ОБСЕ

Сейчас в ОБСЕ председательствует Албания. Утверждены следующие два председательства: Швеции в 2021 году и Польши в 2022 году. Решение о председательстве определяется консенсусом государств-участников ОБСЕ, сообщила в субботу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

"ОБСЕ и ее основополагающие принципы являются одним из краеугольных камней архитектуры европейской безопасности. В интересах Эстонии поддерживать и укреплять совместно согласованные принципы и правила в области безопасности, а также прав человека и демократии", - пояснил министр иностранных дел Рейнсалу, по словам которого, выборное членство Эстонии в Совете Безопасности ООН даст нашей дипломатической службе высокий уровень компетенции в ведении переговоров и дипломатических процессов.

Срок полномочий в Совете Безопасности истекает в декабре 2021 года. Заглядывая в будущее, председательство Эстонии в ОБСЕ является логическим шагом для применения полученного опыта, расширения внешней политики Эстонии и принятия на себя новой ответственной роли в международной дипломатии.

В компетенцию ОБСЕ входит поиск мирных решений конфликтов в соседстве Эстонии и Европейского Союза. Это напрямую затрагивает интересы безопасности Эстонии. Например, после агрессии России ОБСЕ направила на Украину специальную наблюдательную миссию. В частности, посредством посредничества ОБСЕ призвана сыграть важную роль в восстановлении территориальной целостности Грузии и в поиске мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта. ОБСЕ сосредоточила свои усилия на реагировании на массовые протесты и насилие в Беларуси. Все это указывает на растущее значение ОБСЕ в ближайшем будущем.

"Эстония хочет играть ведущую роль в трактовке и решении непосредственно влияющих на нашу безопасность вопросов и поддерживать многостороннее международное сотрудничество в рамках ОБСЕ", - подчеркнул Рейнсалу.

По решению правительства начнется подготовка выдвижения кандидатуры Эстонии и консультации с другими странами. Министерство иностранных дел отвечает за планирование и проведение мероприятий, связанных с председательством в ОБСЕ и направленных на достижение этого, с привлечением других министерств по мере необходимости.