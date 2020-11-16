Неделя обещает быть многоликой: и побороться, и "возьмите меня на ручки". Прогноз от Ярины Астро

Тут и далее повествование от лица Ярины

Неделя обещает быть многоликой. И побегать, и побороться, и приуныть, и "возьмите меня на ручки".

Марс вышел из ретрограда. Это хорошая новость. Особенно, если вы давно бьете копытом и хотите действовать. Растущая Луна вам в помощь. Только не надо устраивать активность ради активности. Или вопреки. Марс то в Овне. Любит сопротивление, преодоление препятствия. Если у вас нет идей, лучше просто поприседайте и отожмитесь лишний раз, чем в агонии непродуманные проекты мутить. Затмение все-таки скоро. Зачем проектам придавать оттенок фатума?

Главный герой недели - Венера. Планета любви, чувств, красоты, подарков и денег. Ей, бедняжке придется испытать напряжение сразу от трех коллег по небосводу - Юпитера, Сатурна и Плутона. Как это отразится на нас? То ли грустюшку заесть вкусняшкой, то ли фоточки с былых праздников и прочих радостей пересмотреть, то ли имидж нафиг сменить, то ли обновок накупить и ходить в них по спальному району, раз такая пьянка.

Лишь бы не напрягаться. Что сложно. Эта неделя станет испытанием для тех, у кого наметились индивидуальные испытания на тему заработка и отношений. Или одно на фоне другого. Назовем это так - неделя недовольства своим партнером на тему "кто кому чего недодал" - кому статуса и денег, кому подарков, кому комплиментов, кому любви и интимных утех. Так и до развода недалеко. Вы там поаккуратнее. В коридор затмений входим.

Что делать? Если совсем придавило, вкусняшкой таки заесть. Венера в Весах. Ей красивости всякие подавай. А вообще клин клином вышибает. Начните дарить любовь и радость первыми. И не обязательно тому объекту, от кого ожидаете взаимности. Сюрприз для тещи, приятности для подруги и плюшки для коллег ещё никто не отменял.

И комплименты. Ребят, хвалите. Очень надо это человечкам на этой неделе. Сами ощутите, как лапки опустятся, если одобрение в ответ на свои порывы не получите. Любовные и творческие. 1