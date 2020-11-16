Вдова Александра Литвиненко потребовала от России 3,5 миллиона евро

Литвиненко требует эту сумму в качестве компенсации за убийство мужа, который был отравлен радиоактивным веществом.

Также вдова бывшего сотрудника российской спецслужбы просит суд признать связь между смертью Александра Литвиненко, отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году и отравлением Алексея Навального.

Бывший агент ФСБ Александр Литвиненко, который активно критиковал хозяина Кремля Владимира Путина, умер в 2006 году. Он тяжело отравился после того, как в лондонской гостинице Millenium выпил чай с радиоактивным полонием-210.

В 2016 году завершилось расследование Великобритании. Следователи пришли к выводу, что Путин, скорее всего, санкционировал убийство Литвиненко. Кремль это отрицает.

По делу Литвиненко в качестве убийц были идентифицированы два человека - бывший телохранитель КГБ и депутат Госдумы Андрей Луговой, а также Дмитрий Ковтун. Считается, что операцию организовала ФСБ - главный наследник КГБ.