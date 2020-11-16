Вдова Александра Литвиненко потребовала от России 3,5 миллиона евро

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко подала в Европейский суд по правам человека иск к России на сумму 3,5 миллиона евро, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Guardian.
Литвиненко требует эту сумму в качестве компенсации за убийство мужа, который был отравлен радиоактивным веществом.
Также вдова бывшего сотрудника российской спецслужбы просит суд признать связь между смертью Александра Литвиненко, отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году и отравлением Алексея Навального.
В Европейском суде подтвердили, что получили заявление Марины Литвиненко.
Бывший агент ФСБ Александр Литвиненко, который активно критиковал хозяина Кремля Владимира Путина, умер в 2006 году. Он тяжело отравился после того, как в лондонской гостинице Millenium выпил чай с радиоактивным полонием-210.
В 2016 году завершилось расследование Великобритании. Следователи пришли к выводу, что Путин, скорее всего, санкционировал убийство Литвиненко. Кремль это отрицает.
По делу Литвиненко в качестве убийц были идентифицированы два человека - бывший телохранитель КГБ и депутат Госдумы Андрей Луговой, а также Дмитрий Ковтун. Считается, что операцию организовала ФСБ - главный наследник КГБ.