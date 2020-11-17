18 ноября в Риге не будет публичных мероприятий, но пройдут онлайн-концерты

Приуроченную к 18 ноября праздничную программу с участием популярных артистов подготовили культурные центры столицы. Концерты можно будет посмотреть онлайн.

На концерте во дворце культуры "Зиемельблазма" выступят Резия Калниня, Ольга Дреге, Лилита Озолиня и др. В Малой гильдии пройдет концерт "За землю, которую любим" с участием Tenor Trio.

Дворец культуры ВЭФ предлагает слушателям концерт "От Витолса до Паулса", в котором примут участие оркестр "Рига", Оскар Петраускис, Даумантс Калниньш, Иева Парша, Инга Шлюбовска-Канцевича, Даниэла Бара и Рейнис Решетин. Из зала культурного центра "Ильгюциемс" будет транслироваться концерт-спектакль с участием актрисы Латвийского национального театра Зане Янчевски, композитора Екаба Янчевскиса и др.

В Музее истории латвийской железной дороги пройдет концерт "Краеугольные камни", в котором примет участие группа "Ильги". В Доме рижского латвийского общества состоится концерт "Первой латышской национальной опере "Банюта" - 100", на котором выступят исполнители классической музыки. Инструментальная латышская музыка 18 ноября прозвучит в церкви св. Иоанна, а концерт камерного хора "Ave Sol" можно будет посмотреть в эфире телеканала Re TV.