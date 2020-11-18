Другое 18 ноября: без салюта, парада и бесплатного транспорта. Как Латвия отметит праздник

Публичных мероприятий не будет, салюта тоже. Пройдут онлайн-концерты

В годовщину провозглашения Латвийской Республики 18 ноября в столице не будут проводиться массовые мероприятия, а праздничное настроение помогут создать онлайн-концерты.

Приуроченную к 18 ноября праздничную программу с участием популярных артистов подготовили культурные центры столицы. Концерты можно будет посмотреть онлайн.

На концерте во дворце культуры "Зиемельблазма" выступят Резия Калниня, Ольга Дреге, Лилита Озолиня и другие. В Малой гильдии пройдет концерт "За землю, которую любим" с участием Tenor Trio.

Дворец культуры ВЭФ предлагает слушателям концерт "От Витолса до Паулса", в котором примут участие оркестр "Рига", Оскар Петраускис, Даумантс Калниньш, Иева Парша, Инга Шлюбовска-Канцевича, Даниэла Бара и Рейнис Решетин. Из зала культурного центра "Ильгюциемс" будет транслироваться концерт-спектакль с участием актрисы Латвийского национального театра Зане Янчевской, композитора Екаба Янчевскиса и др.

В Музее истории латвийской железной дороги пройдет концерт "Краеугольные камни", в котором примет участие группа "Ильги". В Доме Рижского латышского общества состоится концерт "Первой латышской национальной опере "Банюта" - 100", где выступят исполнители классической музыки. Инструментальная латышская музыка 18 ноября прозвучит в церкви Св. Иоанна, а концерт камерного хора Ave Sol можно будет посмотреть в эфире телеканала Re TV.

Ощущение праздника в городе будут также создавать особое освещение памятника Свободы с 16 по 22 ноября, праздничное оформление улиц и арт-объекты.

Добавим, что 18 ноября в Риге пройдет без традиционного праздничного салюта.

Без бесплатного транспорта

Из-за распространения Covid-19 и введенных в стране ограничений 18 ноября общественный транспорт в Риге не будет бесплатным, как это было в предыдущие годы.

Рижское самоуправление напоминает, что 18 ноября общественный транспорт в столице будет курсировать по графику выходного дня, изменения также коснутся автостоянок и центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme. 18 ноября автобусы, троллейбусы, трамваи и экспересс-автобусы 300-го маршрута будут курсировать по графику выходного дня.

В праздничный день в общественном транспорте будут действовать билеты выходного дня и не будут действовать билеты, предназначенные для использования по рабочим дням.

В свою очередь, платные автостоянки самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, кроме подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а, 18 ноября можно будет использовать бесплатно.

Над городами Латвии пролетят самолеты НВС и союзников

18 ноября не состоится традиционный военный парад Вооруженных сил Латвии и ее союзников на набережной 11 Ноября в Риге.

Однако по случаю 102-й годовщины провозглашения Латвийской Республики над Ригой и крупнейшими городами Латвии пролетят самолеты Национальных вооруженных сил (НВС), союзников по НАТО и Государственной пограничной охраны (ГПО).

При благоприятных погодных условиях в 12:00 над Даугавой в Риге пролетят два вертолета НВС Ми-17 и два самолета Ан-2, два пограничных вертолета ГПО Agusta 109E Power и два вертолета Agusta Bell 119. Также в полете будут участвовать два немецких и два итальянских истребителя Eurofighter и американский заправщик КС-135, а турецкий истребитель F-16 пролетит вдоль побережья Рижского залива в направлении Юрмалы.

После перелета над Ригой два немецких истребителя Eurofighter пролетят над Цесисом и Валмиерой, итальянские - над Даугавпилсом, а американский КС-135 - над Елгавой, Лиепаей и Вентспилсом.

На дамбе AB 18 ноября в 12:00 будут произведены торжественные залпы в честь годовщины провозглашения государства, а у Вантового моста на Даугаве размещены военные корабли.

Погода на праздник

В среду температура воздуха повысится до +6...+9 градусов на востоке страны и до +10...+12 градусов на остальной территории Латвии, будут побиты рекорды тепла для 18 ноября, прогнозируют синоптики.

Порывы южного, юго-западного ветра составят 12-17 м/с. По всей стране синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем.