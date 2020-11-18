Почти половина выявленных случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге. В Даугавпилсе растет число заболевших

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 209 новых случаев заражения Covid-19, а общее кумулятивное количество случаев в столице за 14 дней на данный момент составляет 2012 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса, а общее количество инфицированных за последние две недели достигло 518 человек. За прошедшие сутки в Юрмале было обнаружено 19 новых инфицированных, а за последние 14 дней их число достигло 128 человек.

В Марупском крае зарегистрировано 17 новых инфицированных, за последние 14 дней число заболевших достигло 72 человек.

В Елгаве выявлено еще 13 инфицированных, общее количество заболевших за последние 14 дней выросло до 76 человек.

За прошедшие сутки было констатировано восемь новых пациентов в Краславском и Саласпилсском краях, семь - в Лиепае и по шесть - в Валмиерском, Кекавском и Талсинском краях. В ряде других округов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Covid-19 вернулся в самоуправление Павилосты, в то время как за последние две недели в волости Ауце не было зарегистрировано новых инфицированных.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели - в Риге - 2012, Даугавпилсе - 518, Юрмале - 128, Краславском крае - 122, Лиепае - 105, а также в Резекне - 87.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, в Латвии выявлено 442 новых случая Covid-19, пять человек умерли. По одному умершему пациенту входили в возрастные группы 30-35 лет, 50-55 лет и 70-75 лет, двое - 80-90 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 137 человек, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 7857 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 11 356 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.

На сегодняшний день в больницах находятся 370 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 45 пациентов.