При ковиде часто возникают тромбы. Из-за них правда могут ампутировать ногу?

А если возник тромб, что делают врачи?

Они могут увеличить дозу антикоагулянтов, дать препараты, которые специально направлены на то, чтобы тромб растворился. В крайнем случае специалисты могут провести операцию: проникнуть в сосуд и вытащить тромб. В очень редких случаях (и при ковиде в научной литературе описаны единичные пациенты) в конечности сосуды массивно поражаются тромбами, что может привести к гангрене. В этих случаях иногда (но далеко не всегда) ампутация оказывается единственным выходом.

После выписки можно успокоиться?

В определенных случаях использовать гепарин (либо некоторые другие антикоагулянты) советуют даже после выписки. В российских рекомендациях такая позиция тоже есть. Как долго необходимо применять эти препараты, неясно. По некоторым рекомендациям, от двух до четырех недель - в зависимости от индивидуального уровня риска. Например, если у человека когда-то был тромбоз глубоких вен, то его риск считается повышенным.

К сожалению, такие препараты сейчас сложно найти в российских аптеках, если верить основным агрегаторам, собирающим подобную информацию. Предположительно, это связано с ажиотажем вокруг антикоагулянтов и самолечением. Другими словами, лучше все же покупать их, когда они точно показаны врачом.

Почему бы просто не назначать эти препараты всем, раз такие риски?

Проблема в том, что антикоагулянты, как и любые другие лекарства, могут вызвать нежелательные реакции. Самая главная из них - кровотечение. Поэтому при назначении этих лекарств нужно оценить баланс риска и пользы.

При назначении этих препаратов врачу также нужно будет учесть риск взаимодействия антикоагулянтов с теми лекарствами, которые человек уже принимает. Если этого не сделать, могут развиться нежелательные реакции. И это еще один аргумент против их использования без дополнительных консультаций.

Вдруг форма ковида легкая, госпитализация не нужна, но предрасположенность к образованию тромбов есть. Что делать?

Пациентам, которые лечатся от ковида дома, тоже могут назначить эти препараты, но в редких случаях. Например, если у человека раньше был тромбоз глубоких вен, у него недавно была операция или травма, он все время лежит или у него есть ожирение. В любом случае решение принимает врач.

К сожалению, тестов, которые бы надежно предсказывали, что пациенту, не нуждающемуся в госпитализации, нужны антикоагулянты, нет. Поэтому никакие специальные исследования не рекомендуются. Тут важнее следить за своим самочувствием.

Как именно следить?

Нужно пить достаточно жидкости (не алкоголя), больше двигаться и наблюдать за симптомами. Если нога (обычно одна) отекла, болит, покраснела или на ощупь очень теплая, то это может быть тромбоз глубоких вен. Нужно быстрее обратиться к врачу. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев человек даже не узнает, что у него были какие-то проблемы, - все проходит само.

При легочной эмболии может не быть симптомов, а может возникнуть одышка, боль в груди и кровохарканье. Они же бывают и при ковиде, так что это в любом случае повод вызвать врача.

Все это важно не только при заболевании коронавирусом, но и в целом полезно в жизни.

Кстати, о жизни. Есть ли какие-то обследования, которые нужно периодически проходить вне зависимости от ковида, чтобы не пропустить образование тромбов?

Можно сказать, такие исследования есть. Однако вопреки распространенному мнению, это не УЗИ чего бы то ни было и не уровень D-димера.

Полный список исследований зависит от индивидуальных рисков. Но обычно рекомендуется:

Раз в пять лет сдавать анализ на липидный профиль (уровень холестерина) — мужчинам с 35 лет, женщинам с 45 лет. Это поможет снизить риск развития атеросклероза или держать его под контролем. Соответственно, риск сердечно-сосудистых заболеваний будет ниже.

Измерять артериальное давление. Как минимум раз в пять лет.

Следить за индексом массы тела.

Возможно, проверять уровень сахара в крови. Пока нет единого мнения, как часто и кому это делать. Стоит обсудить с врачом, не повышен ли у вас риск развития сахарного диабета, и действовать в зависимости от этого. Или после 40 лет проверяться раз в три года.

И, конечно, для здоровья сердечно-сосудистой системы полезно не курить, быть физически активным или активной, а также следить за рационом, в том числе за уровнем соли в нем.