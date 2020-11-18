"Нынешние трудности являются временными и будут преодолены". Левитс обратился к латвийцам

Он подчеркнул, что нужны забота друг о друге и человечность, дальновидность, которая позволяет увидеть новые возможности, и чувство единения, чтобы сделать Латвию безопасным, процветающим и прекрасным государством.

"В этом году в условиях режима чрезвычайной ситуации мы отмечаем день провозглашения нашего государства тише, чем обычно. На время мы вынуждены замедлить темп нашей жизни. Это никому не легко. Но это необходимо, чтобы спасти жизни и сохранить здоровье, чтобы не дать экономике еще быстрее скользить вниз. Можно смело сказать - в следующем году этот мировой кризис будет преодолен", - сказал президент.