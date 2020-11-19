5 привычек, которые могут помочь нормализовать уровень сахара в крови

Именно чрезмерное потребление сахара является одним из факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа, которым сегодня заболевают все более молодые люди. Какое количество сахара рекомендуется употреблять в день и как можно снизить риск развития заболевания, объясняет сертифицированный фармацевт сети Apotheka и обладательница титула "Фармацевт года - 2020" Марите Шукеле.

"Вот уже несколько лет подряд 14 ноября отмечается Всемирный день диабета, цель которого - информировать общество о сахарном диабете, его первых признаках, факторах риска и лечении. Если когда-то сахарным диабетом 2-го типа заболевали в среднем возрасте, то сейчас, к сожалению, с ним сталкиваются все более молодые люди, и преимущественно это связано с малоподвижным образом жизни, увеличенной массой тела, неправильными пищевыми привычками и, да - с чрезмерным потреблением сахара. Примечательно, что результаты исследования показывают, что именно молодые люди следят за потреблением сахара намного реже, чем представители более пожилого поколения", - рассказывает фармацевт Марите Шукеле.

Сахарный диабет может вызвать повреждения кровеносных сосудов и нервных клеток

Сахарный диабет - это хроническое метаболическое заболевание, основным признаком которого является повышенный уровень глюкозы в крови. Глюкоза – это главный источник энергии в организме. Для производства энергии глюкоза должна из крови попасть в клетки – этот процесс обеспечивает гормон инсулин, который производит поджелудочная железа. Если инсулина нет или он не используется, то глюкоза остается в крови. Если уровень сахара в крови повышен в течение продолжительного времени, это может привести к повреждениям кровеносных сосудов и нервов, в результате чего могут возникнуть серьезные повреждения мозга, сердца, глаз, почек и ступней. Выделяют сахарный диабет 1-го и 2-го типа – для 1-го типа характерно полное отсутствие инсулина, потому что поджелудочная железа его не производит, а для 2-го типа характерны нарушения секреции инсулина и инсулиновая резистентность (клетки становятся нечувствительными к инсулину, в результате чего глюкоза из крови не может в них попасть). Диабетом 1-го типа преимущественно заболевают в детстве или в подростковые годы, а диабетом 2-го типа заболевают на протяжении жизни.

Иногда мы даже не осознаем, сколько сахара мы потребляем в день