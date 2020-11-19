"Дело папарацци" в ЕСПЧ: Латвии придется заплатить пострадавшей 7000 евро

Суд постановил обязать Латвию выплатить Дупате моральную компенсацию в размере 7000 евро, а также судебные издержки в размере 523 евро.

Как развивались события

В 2010 году Сенат Верховного суда оставил в силе решение, отклоняющее иск тогдашней жены предпринимателя Яниса Наглиса Кристине Дупате к издателю журнала Privātā Dzīve за незаконное вмешательство в личную жизнь путем публикации ее фотографий в журнале без разрешения.

Иск Дупате был первым против публикации фотографий папарацци в Латвии. 25

Фотографии, на которых Дупате была запечатлена выходящей из роддома после рождения второго ребенка, были опубликованы в 2004 году как на обложке журнала, так и на четвертой и пятой страницах.

Тогда Сенат Верховного суда отклонил кассационную жалобу Дупате на решение Рижского окружного суда от 11 декабря 2008 года, которым он отклонил ее иск против издателя PDz - Žurnāls Santa. Сенат оставил решение окружного суда без изменений.

Рассмотрев дело в первой инстанции, 24 января 2007 года Центральный районный суд города Риги иск Дупате частично удовлетворил,

постановив обязать журнал опубликовать извинения и выплатить ей компенсацию в размере 996 евро. 25

Тогда решение обжаловали и Дупате, и издатель журнала - SIA Žurnāls Santa.

Рижский окружной суд рассмотрел апелляции 11 декабря 2007 года и отклонил иск Дупате. Она подала кассационную жалобу в Сенат, который 10 сентября 2008 года отменил решение, неблагоприятное для ее интересов, и потребовал пересмотреть иск в Рижском окружном суде, но в другой коллегии судей.