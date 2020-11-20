Преподаватель ЛУ: решениям правительства об ограничении Covid-19 недостает научного обоснования

Решениям правительства по ограничению Covid-19 недостает научного обоснования, сказала Латвийскому радио преподаватель факультета медицины Латвийского университета (ЛУ) Солвита Олсена.
По ее мнению, отсутствие такого обоснования и является причиной того, почему люди не слишком хорошо соблюдают введенные правительством ограничения. Она считает, что нужно создать группу ученых из различных отраслей, которые будут разрабатывать обоснованные ограничения.
Олсена отметила, что некоторые решения правительства непонятны, например, почему детям разрешено не носить маски и почему вместо масок можно использовать щитки для лица, которые значительно менее эффективны.
Тем временем правительство подчеркивает, что все решения по мерам сдерживания Covid-19 основаны на рекомендациях экспертов.