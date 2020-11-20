В центре Риги начала работу еще одна базовая станция 5G

Предприятие напоминает, что уже в прошлом году запустило в столице в коммерческом режиме первую в Латвии базовую станцию 5G, расположенную в квартале Mūkusalas Biznesa Centrs, на которой, осуществляя передачу интернет-данных в сети 5G, удалось превысить скорость в 1 Гбит/с.

В целом сеть 5G Tele2 доступна уже в семи городах Латвии – Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Юрмале, Валмиере, Сигулде и Салацгриве.

"Мы продолжаем шаг за шагом развертывать сеть 5G, чтобы уже первые наши клиенты, у которых есть смартфоны 5G, в отдельных местах могли опробовать преимущества 5G. Пока эти возможности, конечно, не очень широки, поэтому в следующем году мы продолжим активную работу по развитию 5G. Во многих регионах мира, чтобы быстрее увеличивать покрытие и тем самым способствовать развитию различных бизнес-решений 5G, операторы и государственные органы успешно сотрудничают. Мы надеемся, что и в Латвии операторам мобильной связи будет разрешено сотрудничать в развертывании и развитии технологий 5G", – говорит технический директор Tele2 Лига Круминя.

Как отмечают на предприятии, параллельно развитию технологий 5G активно продолжается расширение и усиление мощностей сети 4G, потому что, как и в остальном мире, в Латвии эта технология еще долго сможет обеспечивать наши ежедневные потребности в сфере технологий. В этом году в разных регионах Латвии “Tele2” построил 30 новых базовых станций 4G, а также повышены мощности почти 200 станций, чтобы обеспечить спрос на мобильную связь.

Базовые станции 5G “Tele2” установлены в Сигулде вблизи Вилдогской дороги, в Салацгриве на улице Видземес, в Юрмале на улице Эмилияс, а в Валмиере – на улице Райня. В свою очередь в Даугавпилсе станция 5G расположена возле железнодорожной станции Šķirotava, в Елгаве – возле Добельского шоссе, в Риге – на территории Mūkusalas Biznesa Centrs, а теперь и на перекрестке улиц Бривибас и Гертрудес.