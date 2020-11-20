Пт, 20.11.2020
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Папа римский Франциск поставил "лайк" под откровенным фото бразильской модели

ФОТО: Reuters/Scanpix, Instagram

Ватикан проводит расследование, кто от имени аккаунта 83-летнего Папы римского Франциска поставил "лайк" под откровенным фото бразильской модели Натальи Гариботто. Об этом пишет BBC.

Неделю назад стали появляться новости о необычном факте, который связан со снимком  бразильской модели Натальи Гариботто. На откровенном фото она позирует в очень короткой клетчатой ​​юбке. Под ним поставил "лайк" 83-летний Папа римский Франциск. Позже "лайк" с публикации был снят. Теперь ведется расследование. 

"Мы можем исключить версию о том, что "лайк" исходил от Святого Престола. За разъяснениями мы обратимся в Instagram", - сказал изданию The Guardian представитель Ватикана.

Официальный аккаунт Папы в Instagram насчитывает 7,4 миллиона подписчиков.

Источники, близкие к пресс-службе Ватикана, сообщили, что аккаунтом управляет "команда сотрудников". Сообщает Catholic News Agency.

Гариботто просто посмеялась над тем, что произошло.

"По крайней мере, я попаду в рай", - написала она в Twitter.

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