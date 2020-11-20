Папа римский Франциск поставил "лайк" под откровенным фото бразильской модели

Ватикан проводит расследование, кто от имени аккаунта 83-летнего Папы римского Франциска поставил "лайк" под откровенным фото бразильской модели Натальи Гариботто. Об этом пишет BBC.
Неделю назад стали появляться новости о необычном факте, который связан со снимком бразильской модели Натальи Гариботто. На откровенном фото она позирует в очень короткой клетчатой юбке. Под ним поставил "лайк" 83-летний Папа римский Франциск. Позже "лайк" с публикации был снят. Теперь ведется расследование.
"Мы можем исключить версию о том, что "лайк" исходил от Святого Престола. За разъяснениями мы обратимся в Instagram", - сказал изданию The Guardian представитель Ватикана.
Официальный аккаунт Папы в Instagram насчитывает 7,4 миллиона подписчиков.
Источники, близкие к пресс-службе Ватикана, сообщили, что аккаунтом управляет "команда сотрудников". Сообщает Catholic News Agency.
Гариботто просто посмеялась над тем, что произошло.
"По крайней мере, я попаду в рай", - написала она в Twitter.