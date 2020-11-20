Папа римский Франциск поставил "лайк" под откровенным фото бразильской модели

Неделю назад стали появляться новости о необычном факте, который связан со снимком бразильской модели Натальи Гариботто. На откровенном фото она позирует в очень короткой клетчатой ​​юбке. Под ним поставил "лайк" 83-летний Папа римский Франциск. Позже "лайк" с публикации был снят. Теперь ведется расследование.

"Мы можем исключить версию о том, что "лайк" исходил от Святого Престола. За разъяснениями мы обратимся в Instagram", - сказал изданию The Guardian представитель Ватикана.

Официальный аккаунт Папы в Instagram насчитывает 7,4 миллиона подписчиков.

Источники, близкие к пресс-службе Ватикана, сообщили, что аккаунтом управляет "команда сотрудников". Сообщает Catholic News Agency.

Гариботто просто посмеялась над тем, что произошло.