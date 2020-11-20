Винькеле: Латвия творит чудеса в борьбе с Covid-19. Важно информировать и на русском языке

По ее словам, кризис четко проливает свет на "хронические проблемы политической системы и общества в целом".

Она также отметила, что кризис высветил недостатки в осознании общества о важности сектора здравоохранения,

включая тот факт, что система здравоохранения не является инструментом сбора налогов. 38

По словам политика, кризис показал, что при высоком социальном неравенстве - низкое доверие к существующей власти. "С одной стороны, государственное управление в течение нескольких лет считалось неэффективным, но теперь мы все осознаем, что именно государственное управление может помочь преодолеть такие кризисы, потому что управление такими кризисами не может быть политическим", - заявила министр.

Она отметила, что в настоящее время общество подвержено популистским лозунгам, но это и неудивительно, так как население, подверженное популизму, находится под особой угрозой, поскольку во время кризиса падают доходы и "создается некая неясность".

"Очень легко сидеть и обсуждать поведение этих людей, но мы в определенном смысле сами создаем этот отдельный пузырь, потому что все мы участники дискуссии - относительно состоятельные и со стабильным доходом", - отметила Винькеле, подчеркнув, что все должны понимать - люди попали в разные ситуации.

"В настоящее время мы работаем над кампанией по вакцинации, но мы должны осознавать, что сейчас никто не может четко отвечать за эффективность вакцины и сохранение иммунитета. Поэтому мы не можем рассказать людям, как долго продлится этот иммунитет, но государство сообщит о том, как будет проходить процесс вакцинации", - подчеркнула Винькеле.

Она высказала мнение, что из соображений общественной безопасности информация о вирусе также должна быть и на русском языке.

"Это не означает, что латышский язык - не единственный государственный язык, но это необходимо в период кризиса для сплочения общества", - сказала министр. 38