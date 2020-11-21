Теломеры и кислород: израильские ученые открыли секрет долголетия

Они пришли к выводу, что нахождение в гипербарической барокамере, куда кислород подается под давлением, может быть очень полезным для организма человека.

В частности, благодаря этим процедурам на 20% выросли теломеры - концевые участки на хромосомах, выполняющие защитную функцию и укорачивающиеся с возрастом, что в итоге приводит к старению клеток.

В ходе экспериментов теломеры выросли в размере, "омолодившись" примерно на 25 лет.

Исследование также показало, что количество стареющих клеток, которые по мере накопления в организме препятствуют регенерации, в некоторых случаях сократилось на 37%. Удаление подобных "зомби-клеток" может в конечном счете продлить человеку жизнь.

В ходе экспериментов над животными удаление таких клеток увеличивало продолжительность жизни подопытных примерно на треть.

Современная наука считает, что причиной развития таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, выступает непосредственно процесс старения.

Также известно, что ожирение, курение, недостаток физической активности, дефицит витаминов и воспаления в организме могут ускорить процесс сокращения теломер. Это указывет на то, что они оказывают существенное влияние на долголетие.

"Поскольку укорачивание теломер считается своего рода Священным Граалем биологии старения, ученые изучают варианты фармакологических и процедурных мер воздействия в надежде найти способы удлинения теломер", - рассказал Daily Mail профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета Шай Эфрати.

По словам ученого, исследования его группы демонстрируют, что старение действительно может быть обращено вспять на базовом клеточно-биологическом уровне.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Aging, 35 здоровых добровольцев в возрасте старше 64 лет дышали 100-процентным кислородом через маску в барокамерах. Сеансы длились по 90 минут и проводились пять дней в неделю в течение трех месяцев.

В таких условиях имитируется состояние гипоксии или нехватки кислорода в насыщенной кислородом среде, благодаря чему ткани растворяют больше кислорода, что, как известно, способствует регенеративным эффектам в организме.