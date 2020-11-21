В Латвии рекорд - 642 новых случая Covid-19; 7 человек умерли

Шесть умерших входили в возрастную группу 75-85 лет, один - 90-95 лет. В целом с начала пандемии умерли 163 человека с коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 7204 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 744 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.

Из больниц вчера выписано больше пациентов с Covid-19, чем госпитализировано. 192

В пятницу в больницы доставлены 43 человека, а 52 были выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Всего из стационаров выписали 977 человек с Covid-19.