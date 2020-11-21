Годовщина трагедии в Золитуде: официальные мероприятия отменены, но место трагедии посетил президент
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией из-за Covid-19 не планируется проводить публичных мероприятий памяти жертв золитудской трагедии, сообщила агентству LЕТА представитель общества "Золитуде 21.11", депутат Сейма Регина Лочмеле.
Никаких официальных мероприятий сегодня не запланировано, но потерпевшие и близкие погибших придут к временному памятнику, чтобы поставить свечи, возложить цветы и почтить память погибших в трагедии. Минута памяти состоится в 17.44 - именно в это время семь лет назад произошло первое обрушение супермаркета Maxima.
Сегодня утром место золитудской трагедии посетил и президент Латвии Эгил Левитс, который поставил свечу в память о жертвах обрушения.
Лочмеле напомнила, что в прошлом году общество не проводило публичные мероприятия, протестуя против затягивания рассмотрения дела о золитудской трагедии в суде. В этом году люди на мероприятие не приглашаются в целях эпидемиологической безопасности.
- сказала Лочмеле.
При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.