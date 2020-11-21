Мемуары Обамы: что бывший президент США думает о Путине, Эрдогане, Меркель и других лидерах

Чикагская политическая "машина" в США уже давно стала символом коррупции.

Как вспоминает бывший глава Белого дома, российский лидер в самом начале разговора предпочел подробно изложить все свои претензии к США.

"Я едва успел закончить свой вопрос, как Путин пустился в, казалось, нескончаемый монолог, - утверждает Обама в своих мемуарах. - Он подробно перечислил все случаи воображаемой несправедливости [...] и неуважения к русским со стороны американцев. Напомнил, что именно он позвонил президенту Бушу 11 сентября [...], предложив предоставить данные разведки".

Российский лидер также упомянул, что он помог США уговорить власти Узбекистана и Кыргызстана разместить в этих странах американские военные базы. Как вспоминает Обама, Путин особо подчеркнул, что Буш не "прислушался к его предупреждениям" и своим вторжением в Ирак "дестабилизировал Ближний Восток".

В своем монологе Путин также упомянул о расширении НАТО и "цветных революциях", которые были организованы в США в "российской сфере влияния", и попытках Вашингтона "доминировать во всем мире".

К тому же, по мнению Путина, Соединенные Штаты не видят в России в "равноправного партнера", так что в этих условиях сложно надеяться на улучшение двусторонних отношений.

Обама утверждает, что оживленный монолог Путина продолжался ровно 45 минут. После этого американский лидер попытался было подробно ответить на все высказанные претензии, но у него сложилось впечатление, что премьер-министру России эти объяснения были не интересны. По крайней мере, Путин слушал своего гостя не слишком внимательно.

Дэвид Камерон

Дэвид Кэмерон и Барак Обама сыграли в гольф в клуб Grove Golf Course под Уотфордом во время визита Обамы в Британию в апреле 2016 года Getty Images

Воспитанник Итона, лидер Консервативной партии, прослуживший премьер-министром Британии с 2010 по 2016 годы, предстал перед Обамой "с изысканными манерами и уверенностью в себе", обладавшим "спокойной уверенностью человека, которого жизнь никогда толком не трепала".

Обама признается, что испытывал к нему симпатию ("Мне лично он нравился, даже когда мы сталкивались лбами"), но не делает секрета из того, что не соглашался с британским лидером по поводу его экономической политики.

"Кэмерон целиком и полностью придерживался традиционной политики свободного рынка, пообещав своим избирателям, что его политическая платформа по сокращению дефицита и расходов на госсектор - наряду с реформой в системе регулирования и расширением торговли - положит начало новой эре британской конкурентоспособности, - пишет бывший президент. - Вместо этого, вполне ожидаемо, британская экономика впала в еще более глубокую рецессию".

Николя Саркози

Барак Обама принимал Николя Саркози в Белом доме в январе 2011 года Getty Images

Бывший президент Франции был полон "эмоциональных выплесков и краснобайства" и напомнил Обаме "персонажа с картины Тулуз-Лотрека".