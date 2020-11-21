Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге и Даугавпилсе, в окрестностях Салацгривы, Лимбажи и Елгавы

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 260 новых случаев заражения, а всего за последние 14 дней в столице заразился Covid-19 не менее 2101 человек. В Даугавпилсе зарегистрировано 86 новых случаев, а общее количество инфицированных за последние две недели достигло 552 человек.

В Салацгривском крае зарегистрирован стремительный рост числа заболевших - 32 новых случая. В соседнем Лимбажском крае было выявлено 17 новых заболевших, общее число заболевших за последние две недели выросло до 65 жителей.

Covid-19 также относительно быстро распространился в Елгаве. За прошедшие сутки в Елгаве было зарегистрировано 12 новых случаев, а в Елгавском крае - 15 новых случаев, таким образом, за последние две недели общее количество инфицированных в Елгаве увеличилось до 97 человек, а в Елгавском крае - до 31 человека.

За последние сутки в Лиепае было обнаружено 18 новых случаев, а общее количество инфицированных в городе увеличилось до 91 за последние две недели. За прошедшие сутки в Вараклянском крае было зарегистрировано 13 новых пациентов, в Марупском и Алуксненском крае - по 12, в Юрмале - 11, в Кекавском крае - 8, в Малпилском крае - 7 новых пациентов. В ряде других округов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели сейчас в Риге - 2101, Даугавпилсе - 552, Юрмале - 137, Краславском крае - 105, Елгаве - 97, Лиепае - 91, Марупском крае - 90, а также Резекне - 88 жителей.