Вс, 22.11.2020
Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения. Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку

Из-за недостаточной дистанции на Бауском шоссе произошла серьезная авария

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В пятницу, 20 ноября, на Бауском шоссе произошла серьезная авария, когда внедорожник Volvo врезался в заднюю часть Peugeot, который ехал впереди и разбил ее, сообщает передача Degpunktā.

Водитель черного внедорожника Давис ехал по Баускому шоссе незадолго до полудня в пятницу. Впереди него ехал Peugeot, водитель которого решил повернуть направо. Давис говорит, что поворот был неожиданным.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"В последний момент включил поворотник, и я больше ничего не мог сделать", - говорит Давис.

Ошеломленный столкновением, Давис направился к разбитому Peugeot, водитель которого получил травму и лежал на асфальте. Пока ехали бригады медиков, окружающие пытались помочь мужчине, чем могли.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Также был поврежден серебристый автомобиль Volvo, водителем которого был Каспар. Мужчина говорит, что он стоял у перекрестка и случайно оказался на пути машин, которые отлетели после аварии. Водитель не пострадал.

Через 17 минут после звонка приехала бригада скорой помощи и доставила пострадавшего мужчину в больницу.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Пострадавший в сознании, состояние оценивается как стабильное, с травмами средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - отметила в интервью программе представитель NMPD Инга Витола.

Теперь полиция будет выяснять, соблюдал ли Давис достаточную дистанцию между впереди идущим автомобилем или водитель Peugeot вовремя не включил поворотник.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

Последние новости

НАВЕРХ
Back