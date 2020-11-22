Из-за недостаточной дистанции на Бауском шоссе произошла серьезная авария

Водитель черного внедорожника Давис ехал по Баускому шоссе незадолго до полудня в пятницу. Впереди него ехал Peugeot, водитель которого решил повернуть направо. Давис говорит, что поворот был неожиданным.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"В последний момент включил поворотник, и я больше ничего не мог сделать", - говорит Давис.

Ошеломленный столкновением, Давис направился к разбитому Peugeot, водитель которого получил травму и лежал на асфальте. Пока ехали бригады медиков, окружающие пытались помочь мужчине, чем могли.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Также был поврежден серебристый автомобиль Volvo, водителем которого был Каспар. Мужчина говорит, что он стоял у перекрестка и случайно оказался на пути машин, которые отлетели после аварии. Водитель не пострадал.

Через 17 минут после звонка приехала бригада скорой помощи и доставила пострадавшего мужчину в больницу.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Пострадавший в сознании, состояние оценивается как стабильное, с травмами средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - отметила в интервью программе представитель NMPD Инга Витола.

Теперь полиция будет выяснять, соблюдал ли Давис достаточную дистанцию между впереди идущим автомобилем или водитель Peugeot вовремя не включил поворотник.