Из-за недостаточной дистанции на Бауском шоссе произошла серьезная авария

В пятницу, 20 ноября, на Бауском шоссе произошла серьезная авария, когда внедорожник Volvo врезался в заднюю часть Peugeot, который ехал впереди и разбил ее, сообщает передача Degpunktā.
Водитель черного внедорожника Давис ехал по Баускому шоссе незадолго до полудня в пятницу. Впереди него ехал Peugeot, водитель которого решил повернуть направо. Давис говорит, что поворот был неожиданным.
"В последний момент включил поворотник, и я больше ничего не мог сделать", - говорит Давис.
Ошеломленный столкновением, Давис направился к разбитому Peugeot, водитель которого получил травму и лежал на асфальте. Пока ехали бригады медиков, окружающие пытались помочь мужчине, чем могли.
Также был поврежден серебристый автомобиль Volvo, водителем которого был Каспар. Мужчина говорит, что он стоял у перекрестка и случайно оказался на пути машин, которые отлетели после аварии. Водитель не пострадал.
Через 17 минут после звонка приехала бригада скорой помощи и доставила пострадавшего мужчину в больницу.
"Пострадавший в сознании, состояние оценивается как стабильное, с травмами средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - отметила в интервью программе представитель NMPD Инга Витола.
Теперь полиция будет выяснять, соблюдал ли Давис достаточную дистанцию между впереди идущим автомобилем или водитель Peugeot вовремя не включил поворотник.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке