Роды раньше и сейчас: что изменилось? Интервью с акушеркой Байбой Зелкой

Во все времена женщины рожали, и процесс этот не изменился за историю человечества. Однако из века в век меняется отношение к нему и методы родовспоможения, пишет "Мамин Клуб".
Еще 30-40 лет назад наши мамы и бабушки видели в стенах роддомов совсем другое отношение к себе. Строго - на современный взгляд, чересчур строго! - соблюдалась гигиена. Например, перед родами промежность полностью выбривалась; новорожденных сразу же после рождения основательно ополаскивали, смывая защитную смазку; перед прикладыванием к груди соски рекомендовали мыть с мылом и дезинфицировать; также полагалось носить косынки, больничную одежду, а счастливым папам вход в родильное отделение был строго запрещен и все, что они могли - стоять под окнами, надеясь, что мельком увидят в них своего малыша...
Также отличался и подход к принятию родов.
Стимуляция была повсеместно распространена - просто для того, чтобы "не затягивать роды"; рожать позволялось строго лежа на кушетке, не принимая во внимание желания роженицы. И так далее и тому подобное...
Сегодня система родовспоможения в Латвии шагнула далеко вперед. К счастью, на женщину в родах больше не смотрят как на автомат, который должен выдать продукцию в строго определенное время и по стандарту.
Тем не менее и сейчас встречаются печальные истории родов, полные горечи и сожалений. Сожалений о том, что что-то пошло не так; что вместо естественных родов случилось кесарево; что персонал роддома был не так приветлив и ощущение праздника омрачилось; что, не предупредив, сделали стимуляцию и так далее...
- Байба, ваша практика впечатляет - уже 20 лет вы помогаете малышам появиться на этот свет! Скажите, как, на ваш взгляд, изменился подход к принятию родов в Латвии?
- Изменилось многое. Если раньше принято было приезжать в роддом при первых же подозрениях на начало родов, то сейчас мы советуем до активной фазы находиться дома - ведь там и стены помогают!
Правда, не все мамы сами к этому готовы: некоторым спокойнее все же приехать заранее, чтобы находиться под присмотром специалистов. Мы никого не гоним! Максимально прислушиваемся к пожеланиям женщины. Главное, чтобы они были озвучены.
Если раньше принимали роды строго на родильном кресле, то сейчас роженица сама выбирает позы и приспособления, которые ей удобны: это может быть и кушетка, и родовой стул, и фитбол, и нахождение в душе или ванне.
Даже тоны сердца современное оборудование позволяет замерять "на ходу", и, как правило, лежать для этого необязательно.
- В последнее время много разговоров о том, что вмешательство в естественный ход родов нежелательно без крайне важных причин. Скажите, в каких случаях действительно оправдана стимуляция?
- Для начала хочу уточнить, что люди часто путают два понятия:
1) индуцирование родов (если они еще не начались - нет схваток);
2) cтимуляция схваток (процесс родов уже пошел, но затягивается по разным причинам).
Так вот роды не стимулируют, если течение беременности проходит без патологий. После 40-й недели следует особенно тщательно следить за состоянием здоровья, слушать тоны малыша, и в принципе - до 42-й недели просто ждем.
Стимулируют схватки (октитоцином или проколом околоплодного пузыря) в том случае, если уже применили все остальные методы - разные позы, аксессуары, методики дыхания и, возможно, водные процедуры - и не разгоняется процесс, а роженица уже устала, потеряла силы.
Но ничего не должно происходить против воли женщины! Если она настраивалась на свои силы, без применения каких-либо медикаментов или манипуляций - доктор не должен подходить и без предупреждения действовать по своему усмотрению. Роды - это командная работа. Здесь очень важен компромисс! И если какое-либо вмешательство становится актуальным - очень важно предупредить будущую мамочку, какова ситуация, какие возможны действия, каков ход процесса. Очень важно, чтобы все участники понимали, что происходит, и были готовы к действиям.
- Скажите, Байба, в какой момент приемлемо перерезать пуповину, чтобы это не навредило малышу?
- Раньше пуповину перерезали сразу после рождения малыша, сейчас так не происходит. Считается, что она должна полностью отпульсировать - это несколько первых минут после рождения. Конечно, с часами никто не стоит: акушер и на глаз видит ее состояние. Даже при операции кесарева сечения или при критической ситуации при родах, как правило, пуповине дают отпульсировать и только тогда действуют дальше.
- Что вы посоветуете будущим мамочкам, чтобы избежать разочарования и неоправданных надежд в таком важном событии, как рождение малыша?
- В первую очередь, я бы сказала, очень важно проработать психологически те знания и факты, что заложены в нас семьей - мамами, бабушками, историями окружающих. К сожалению, не всегда это позитивный опыт, но не стоит все примерять на себя.
Во-вторых, замечательно, если мамочка приезжает с планом родов. Необязательно, чтобы он был очень подробный, на 3-4 листа. Но во время его составления женщина сама настраивается на правильную волну, как бы медитирует. И потом в ходе процесса, когда уже не получается четко сформулировать мысли - прописанный текст с пожеланиями и вправду не будет лишним!
Еще очень помогает заранее съездить в выбранное родильное учреждение, совершить экскурсию, ознакомиться с порядками там, просто вдохнуть воздух в этих стенах... Чтобы в важный час уже не ехать в неизвестность, а представлять, куда направляешься.
Самое же главное - выбросить все негативные мысли из головы, прислушиваться к себе и к малышу, поговорить с ним, сказать, что уже совсем скоро состоится ваша Встреча...