Роды раньше и сейчас: что изменилось? Интервью с акушеркой Байбой Зелкой

Еще 30-40 лет назад наши мамы и бабушки видели в стенах роддомов совсем другое отношение к себе. Строго - на современный взгляд, чересчур строго! - соблюдалась гигиена. Например, перед родами промежность полностью выбривалась; новорожденных сразу же после рождения основательно ополаскивали, смывая защитную смазку; перед прикладыванием к груди соски рекомендовали мыть с мылом и дезинфицировать; также полагалось носить косынки, больничную одежду, а счастливым папам вход в родильное отделение был строго запрещен и все, что они могли - стоять под окнами, надеясь, что мельком увидят в них своего малыша...

Также отличался и подход к принятию родов. Стимуляция была повсеместно распространена - просто для того, чтобы "не затягивать роды"; рожать позволялось строго лежа на кушетке, не принимая во внимание желания роженицы. И так далее и тому подобное...

Сегодня система родовспоможения в Латвии шагнула далеко вперед. К счастью, на женщину в родах больше не смотрят как на автомат, который должен выдать продукцию в строго определенное время и по стандарту.

Тем не менее и сейчас встречаются печальные истории родов, полные горечи и сожалений. Сожалений о том, что что-то пошло не так; что вместо естественных родов случилось кесарево; что персонал роддома был не так приветлив и ощущение праздника омрачилось; что, не предупредив, сделали стимуляцию и так далее...

Сегодня на эту тему разговор с акушеркой Байбой Зелкой.

- Байба, ваша практика впечатляет - уже 20 лет вы помогаете малышам появиться на этот свет! Скажите, как, на ваш взгляд, изменился подход к принятию родов в Латвии?

- Изменилось многое. Если раньше принято было приезжать в роддом при первых же подозрениях на начало родов, то сейчас мы советуем до активной фазы находиться дома - ведь там и стены помогают!

Правда, не все мамы сами к этому готовы: некоторым спокойнее все же приехать заранее, чтобы находиться под присмотром специалистов. Мы никого не гоним! Максимально прислушиваемся к пожеланиям женщины. Главное, чтобы они были озвучены.

Если раньше принимали роды строго на родильном кресле, то сейчас роженица сама выбирает позы и приспособления, которые ей удобны: это может быть и кушетка, и родовой стул, и фитбол, и нахождение в душе или ванне.

Даже тоны сердца современное оборудование позволяет замерять "на ходу", и, как правило, лежать для этого необязательно.

- В последнее время много разговоров о том, что вмешательство в естественный ход родов нежелательно без крайне важных причин. Скажите, в каких случаях действительно оправдана стимуляция?

- Для начала хочу уточнить, что люди часто путают два понятия:

1) индуцирование родов (если они еще не начались - нет схваток);

2) cтимуляция схваток (процесс родов уже пошел, но затягивается по разным причинам).