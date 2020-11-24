В Вецмилгрависе водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку

В прошлую пятницу днем на проселочной дороге в Вецмилгрависе водитель грузового микроавтобуса насмерть сбил пешехода, сообщает передача Degpunktā.
Анализируя происходящее, жители этого района не могут понять, как человек может остаться незамеченным на улице, где ежедневно проезжает всего несколько машин.
Улица Вецдаугавас в Риге, всего несколько сотен метров в длину, она покрыта гравием и заходит в тупик. Кроме того, в начале улицы есть знак "Жилая зона", разрешающий движение со скоростью 20 км/ч.
Несмотря на все ограничения, в минувшую пятницу водитель грузовика ехал довольно быстро, говорят очевидцы. В результате была сбита пенсионерка. Женщина умерла в руках врачей.
По словам местного жителя, автобус ехал довольно быстро, несмотря на дорожный знак. Полиция подтвердила подозрения жителей - он ехал задним ходом, когда сбил женщину.
Водителя также проверили на алкоголь. Человек за рулем был трезвым.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке