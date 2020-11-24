В Вецмилгрависе водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку

Анализируя происходящее, жители этого района не могут понять, как человек может остаться незамеченным на улице, где ежедневно проезжает всего несколько машин.

Улица Вецдаугавас в Риге, всего несколько сотен метров в длину, она покрыта гравием и заходит в тупик. Кроме того, в начале улицы есть знак "Жилая зона", разрешающий движение со скоростью 20 км/ч.

Несмотря на все ограничения, в минувшую пятницу водитель грузовика ехал довольно быстро, говорят очевидцы. В результате была сбита пенсионерка. Женщина умерла в руках врачей.

По словам местного жителя, автобус ехал довольно быстро, несмотря на дорожный знак. Полиция подтвердила подозрения жителей - он ехал задним ходом, когда сбил женщину.

Водителя также проверили на алкоголь. Человек за рулем был трезвым.