Экс-солистка группы Serebro Полина Фаворская: скандальное реалити-шоу, музыка и наркотики

"Я поняла, что человек меня тянет на дно, за собой, поэтому надо все рвать и начинать жизнь заново. Просто мы были вместе пять лет, и, конечно, было тяжело. Мой мир развернулся на 360 градусов. Я не знала, как быть", - подчеркивает Полина.

Девушка рассказала, что друзья были всегда рядом. В течение двух месяцев после разрыва она просыпалась в слезах.

"Я минут 40 не хотела открывать глаза, так как думала, что могу оказаться в той же квартире, с тем же парнем. Не хотела верить, что все иначе происходит. Когда снимали клип "Урод", я сидела на успокоительных, не понимала, как утихомирить сознание. Я слишком накручивала себя. Препараты помогали. Я была готова чуть ли не пойти на прием к психотерапевту, но потом поняла, что справлюсь с этим сама. Жизнь мне давала звоночки: была измена со стороны парня. Но мы пытались вместе пережить этот этап. Однако Вселенная бахнула, и я послушала", - вспоминает Полина.

Фаворская отмечает, что это была сумасшедшая любовь, какая-то кармическая привязанность. Она понимает, что нельзя не давать второй шанс человеку.

"Он совершил страшную ошибку, я его простила во имя любви. Мы четыре года жили вместе, снимали квартиру, у нас была собака", - сказала она.

Исполнительница также подчеркивает, что ее очень поддерживали родители и бывшая коллега по группе Ольга Серябкина.

О своем романе с лидером группы "Нервы" Женей Мильковским Фаворская отзывается очень тепло. Он вдохнул в нее новую жизнь. Полина поняла, что у нее есть мечты и следует к ним стремиться.

Сейчас Фаворская регулярно публикует в соцсетях снимки с из путешествий. Она признается, что зарабатывает в основном как блогер.

Видео: Favlav - "Урод"

Интервью с Полиной Фаворской