21 ноября экс-солистка группы Serebro Полина Фаворская отметила свое 31-летие. RUS TVNET рассказывает об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".
Экс-солистка группы Serebro Полина Фаворская: скандальное реалити-шоу, музыка и наркотики
Музыкальная карьера
Мало кто знает, но настоящая фамилия девушки - Наливалкина. Кроме того что Полина всегда была очень творческой, она смогла получить высшее образование - окончила Национальный исследовательский университет.
Петь будущая солистка группы Serebro начала рано. С семи лет Полина стала проявлять тягу к музыке. Сначала она устраивала концерты для своих домашних, а потом ее отдали на вокал. После Фаворская начала заниматься хореографией.
Когда ей было почти 12 лет, она выступала в составе народного хореографического ансамбля "Радужный", с которым объездила всю Европу.
Любопытный факт: В 15 лет Полина спела в опере. Ее заметили руководители театра "Амадей" и предложили сотрудничество.
В 2011 году она попробовала себя на конкурсе красоты "Мисс Вышка", а в 2012-м отправилась на телевизионные шоу: "Мама, я хочу стать звездой" и "Любовь с первого взгляда". Но популярность к ней пришла только после скандального проекта "Каникулы в Мексике". Именно после этого шоу ее заметили и пригласили в группу Serebro
В 2014 году наступил звездный час Фаворской - ее пригласили в группу Serebro на место ушедшей из коллектива Елены Темниковой. Она участвовала в записи альбома "Сила Трех", который вышел в 2016 году, а также снялась в клипах Kiss, "Перепутала", "Отпусти меня", Chocolate, "Сломана".
Видео: Serebro - Chocolate
Еще до того, как Полина попала в группу Serebro, она писала песни. Девушка всегда стремилась в шоу-бизнес, но родители ее отговаривали и указывали на то, что для этого нужны связи. Случайно Полина попала на кастинг. Так она стала одной из участниц трио Serebro.
По словам девушки, на тот момент она восхищалась Фадеевым и была счастлива, что он выбрал именно ее. "Но мне быстро обломали крылья", - заметила она.
Оказалось, что работа в коллективе - это не совсем то, о чем она мечтала. "Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения. О творчестве речи не шло", - призналась Фаворская.
Ее упрекали за излишнюю худобу и уговаривали больше есть. Она также не понаслышке знает, что такое буллинг. Отношения в группе были не самыми лучшими. Полина призналась, что ожидания от шоу-бизнеса не совпали с реальностью. Кроме того, из группы она вышла с огромными психологическими проблемами.
"После ухода из группы я заново училась себя принимать. И решила собрать свою команду - рок-бэнд", - сказала она в интервью изданию Cosmopolitan.
Cейчас Полина занимается сольной карьерой и выступает под псевдонимом FAVLAV.
Но некоторое время она не могла выпускать песни и снимать клипы, потому что контракт с Фадеевым не был расторгнут. После того, как это все-таки случилось, она испытала облегчение.
Сейчас она очень гордится той музыкой, которую делает. Полина регулярно слышит слова благодарности. Она признается, что благодарна Евгению Пьянкову, с которым делает проект FAVLAV.
Личная жизнь, депрессия и наркотики
Полина Фаворская состояла в отношениях с певцом, музыкантом и продюсером Вэлом Никольским. Роман у них начался в 2012 году, когда пара участвовала в шоу "Каникулы в Мексике". Они были невероятно популярны: шумно скандалили в эфире, мирились, признавались в любви и даже поженились в рамках телепроекта - к алтарю их вела Виктория Боня.
Какое-то время Фаворская была в отношениях с бизнесменом из Перми Никитой Волосниковым. Изданию StarHit.ru девушка рассказала, что состояла в ужасных отношениях. В начале 2019 года она признавалась, что у нее был период сильной депрессии.
Она объяснила, что пережила тяжелое расставание с бойфрендом. Основной причиной разрыва стала его наркозависимость. Пара хотела все сохранить, но не вышло.
"Я поняла, что человек меня тянет на дно, за собой, поэтому надо все рвать и начинать жизнь заново. Просто мы были вместе пять лет, и, конечно, было тяжело. Мой мир развернулся на 360 градусов. Я не знала, как быть", - подчеркивает Полина.
Девушка рассказала, что друзья были всегда рядом. В течение двух месяцев после разрыва она просыпалась в слезах.
"Я минут 40 не хотела открывать глаза, так как думала, что могу оказаться в той же квартире, с тем же парнем. Не хотела верить, что все иначе происходит. Когда снимали клип "Урод", я сидела на успокоительных, не понимала, как утихомирить сознание. Я слишком накручивала себя. Препараты помогали. Я была готова чуть ли не пойти на прием к психотерапевту, но потом поняла, что справлюсь с этим сама. Жизнь мне давала звоночки: была измена со стороны парня. Но мы пытались вместе пережить этот этап. Однако Вселенная бахнула, и я послушала", - вспоминает Полина.
Фаворская отмечает, что это была сумасшедшая любовь, какая-то кармическая привязанность. Она понимает, что нельзя не давать второй шанс человеку.
"Он совершил страшную ошибку, я его простила во имя любви. Мы четыре года жили вместе, снимали квартиру, у нас была собака", - сказала она.
Исполнительница также подчеркивает, что ее очень поддерживали родители и бывшая коллега по группе Ольга Серябкина.
О своем романе с лидером группы "Нервы" Женей Мильковским Фаворская отзывается очень тепло. Он вдохнул в нее новую жизнь. Полина поняла, что у нее есть мечты и следует к ним стремиться.
Сейчас Фаворская регулярно публикует в соцсетях снимки с из путешествий. Она признается, что зарабатывает в основном как блогер.
Видео: Favlav - "Урод"
Интервью с Полиной Фаворской
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!