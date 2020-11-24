Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции

Детям была оказана медицинская помощь. Никто не пострадал.

Мужчина держал детей в заложниках почти пять часов. Обошлось без штурма квартиры.

Напомним, что во вторник, 24 ноября, 38-летний житель Санкт-Петербурга Денис Бельтюков, вооруженный топором, закрылся в своей квартире с шестью детьми и угрожает их убить. На месте событий работали полиция и спецназ, которые вели переговоры со злоумышленником.

По данным ТАСС, мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находился в состоянии алкогольного опьянения.