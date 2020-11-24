Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции
Житель Колпинского района Петербурга, который удерживал в квартире шестерых детей, сдался правоохранительным органам, пишет "Интерфакс" со ссылкой на видеотрансляцию телеканала "Санкт-Петербург" с места событий.
Детям была оказана медицинская помощь. Никто не пострадал.
Мужчина держал детей в заложниках почти пять часов. Обошлось без штурма квартиры.
Напомним, что во вторник, 24 ноября, 38-летний житель Санкт-Петербурга Денис Бельтюков, вооруженный топором, закрылся в своей квартире с шестью детьми и угрожает их убить. На месте событий работали полиция и спецназ, которые вели переговоры со злоумышленником.
По данным ТАСС, мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находился в состоянии алкогольного опьянения.
На мужчину, который захватил своих детей, заявила в полицию жена, она сказала, что не смогла попасть в квартиру, где плачут дети, сообщает источник РИА "Новости".