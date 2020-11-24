Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции
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ФОТО: pixabay.com

Житель Колпинского района Петербурга, который удерживал в квартире шестерых детей, сдался правоохранительным органам, пишет "Интерфакс" со ссылкой на видеотрансляцию телеканала "Санкт-Петербург" с места событий.

Детям была оказана медицинская помощь. Никто не пострадал. 

Мужчина держал детей в заложниках почти пять часов. Обошлось без штурма квартиры.

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Напомним, что во вторник, 24 ноября, 38-летний житель Санкт-Петербурга Денис Бельтюков, вооруженный топором, закрылся в своей квартире с шестью детьми и угрожает их убить. На месте событий работали полиция и спецназ, которые вели переговоры со злоумышленником. 

По данным ТАСС, мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находился в состоянии алкогольного опьянения. 

На мужчину, который захватил своих детей, заявила в полицию жена, она сказала, что не смогла попасть в квартиру, где плачут дети, сообщает источник РИА "Новости".

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