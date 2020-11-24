Винькеле: нужно считаться с тем, что режим ЧС будет продлен

Несмотря на то, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизировалась, ожидается, что еще четыре недели будет большое количество больных, которые нуждаются в госпитализации.

"Нужно считаться с тем, что режим чрезвычайной ситуации будет продлен, и 6 декабря он не закончится", - сказала министр.

Как сообщалось, сегодня состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране.

Заседание в удаленном режиме начнется в 13.00, после него состоится пресс-конференция.

На заседании будет заслушано сообщение Минздрава об актуальной эпидемиологической ситуации в стране, пропускной способности системы здравоохранения, ситуации в практиках семейных врачей и объемах тестирования на коронавирус.