Ср, 25.11.2020
Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома. Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

Сын латвийской королевы красоты стал рекламным лицом Prada

ФОТО: instagram/prada

Сын обладательницы титула "Мисс Латвия - 95" Иевы Мелини Рудольф Валберг идет по стопам мамы - он стал моделью итальянского модного дома Prada.

Как изданию Privātā Dzīve рассказала Мелиня, ее 16-летнего сына заметило модное агентство The Bro Models. Агент предложил мальчику работу, когда тот катался на скейте с друзьями у Латвийской академии искусств.

Съемки рекламной кампании проходили в сентябре недалеко от Милана, и юноша работал вместе со знаменитым фотографом Стивеном Майзелом. 

Сама Мелиня когда-то тоже становилась рекламным лицом - сети обувных магазинов Euroskor.

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