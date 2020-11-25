Сын латвийской королевы красоты стал рекламным лицом Prada

Сын обладательницы титула "Мисс Латвия - 95" Иевы Мелини Рудольф Валберг идет по стопам мамы - он стал моделью итальянского модного дома Prada.
Как изданию Privātā Dzīve рассказала Мелиня, ее 16-летнего сына заметило модное агентство The Bro Models. Агент предложил мальчику работу, когда тот катался на скейте с друзьями у Латвийской академии искусств.
Съемки рекламной кампании проходили в сентябре недалеко от Милана, и юноша работал вместе со знаменитым фотографом Стивеном Майзелом.
Сама Мелиня когда-то тоже становилась рекламным лицом - сети обувных магазинов Euroskor.