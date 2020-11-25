"Мы хотим работать!": Около 100 человек приняли участие в протесте против ограничений из-за Covid-19

Как сообщила Рижская дума, митинг был организован на площади у здания правительства объединением "Стабильности - Да!". Его целью было оказание поддержки предпринимателям и работникам во время режима чрезвычайной ситуации. Организаторы мероприятия прогнозировали, что в мероприятии примут участие 40 человек.

Там выступали бывшие депутаты Рижской думы партии "Согласие" Алексей Росников и Валерий Петров, которые сейчас перешли в партию "Альтернатива".

Второе мероприятие, которое было организовано физическим лицом, было посвящено защите маникюрных салонов и планировалось собрать около 30 человек.

Как отмечает LETA, два события фактически слились в одно, потому что участники обеих акций протеста были замечены на каждом из них.

Один из главных лозунгов мероприятия был: "Мы хотим работать!".

Протестующие требовали, чтобы им разрешили жить, а не существовать, требовали отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле (AP), продемонстрировали надгробие, которое символизировало смерть отрасли гостиниц, общественного питания и туризма, а также кричали другие лозунги.

Возле здания правительства поставили розовый гроб с манекеном. За собравшимися наблюдала полиция, которая время от времени прореживала скопления людей и требовала дистанцироваться.