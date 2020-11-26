На этих выходных клиентов банка Luminor в Эстонии ожидают серьезные перемены

В пятницу с 13 часов клиенты Luminor в Эстонии больше не смогут пользоваться прежними банковскими карточками Maestro/Mastercard. Кроме того, с этого момента невозможно будет производить платежи в прежнем интернет-банке, мобильном приложении или по банковской ссылке.

Новые карточки Visa, которые были автоматически разосланы всем клиентам, начнут действовать в субботу в 12 часов, после чего их можно будет сразу использовать. Карточка активируется при первой оплате с PIN-кодом или при снятии денег в банкомате. PIN-код у новой карточки такой же, как и у прежней. Что касается онлайн-покупок, то эту функцию новой карточки Visa можно будет активировать в новом интернет-банке, который открывается в воскресенье в 12 часов.

Новые клиенты, которые присоединились к Luminor с 15 октября и пользуются интернет-банком на сайте new.luminor.ee, не смогут производить банковские операции с 22:00 в пятницу. Возможность онлайн-банкинга возобновится в воскресенье в 12:00, когда новый интернет-банк Luminor будет открыт для всех клиентов. Поскольку карточки Visa новых клиентов работали еще до 27 ноября, то в выходные дни этими карточками можно будет пользоваться для обычных покупок. Они могут использовать свою банковскую карточку в банкоматах и для оплаты ??в обычных магазинах. Однако в интернет-магазинах они не смогут расплачиваться своей карточкой с вечера пятницы до полудня воскресенья.

Дольше всего – с 23 по 29 ноября - нельзя совершать сделки с инвестиционными продуктами Luminor. Платформа Luminor Investor работает нормально, но поскольку ежедневные банковские услуги недоступны с 27 по 29 ноября, то в это время клиенты не смогут делать взносы на счёт Luminor Investor или снимать деньги.

В старый интернет-банк Luminor, то есть в интернет-банк LuminorINordea, и в мобильное приложение можно будет входить до конца года, чтобы прочитать ранее отправленные сообщения. Например, просмотреть код активации PIN-калькулятора. Но с 13:00 27 ноября сделки на этих каналах будут невозможны.

В субботу и воскресенье 28-29 ноября все отделения банков будут закрыты, но кол-центр будет работать круглосуточно. Банк рекомендует клиентам звонить только по срочным вопросам - например, если по почте не пришла новая банковская карточка или калькулятор кодов.