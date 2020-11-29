Эксперимент на улице Чака: хотели как лучше, а получили еще больше пробок

Ведущий передачи "Зебра" Паулс Тимрот сравнивает нововведения с блинами, приготовленными в детстве. Хочется, чтобы было вкусно, но случайно перебарщиваешь с солью. Чтобы как-то улучшить ситуацию, добавляешь сахара чуть больше, чем нужно, однако ничего хорошего и съедобного так не получается. С улицей Чака примерно также, и одной из таких неудачных перемен является левый поворот от Земитанского моста на улицу Пернавас, который якобы должен перенаправить поток машин на менее загруженную улицу.

"Зебра" напоминает, что еще до того момента, когда был разрешен этот поворот, перекресток на улицах А. Чака и Пернавас был самым опасным перекрестком в Риге.

Видео: сюжет передачи "Зебра"

"Если раньше этот перекресток был самым опасным местом во всей Риге, потому что были разрешены повороты налево во всех направлениях, то теперь перекресток обустроен, светофоры стали более современными, и теоретически можно установить светофоры для поворота налево. Однако это очень дорого, к тому же нет никакой гарантии, что так станет лучше. К тому же, участникам движения придется мириться с длительным ожиданием - потребуется около шести различных фаз, чтобы сделать безопасный поворот налево на улицу Пернавас", - говорит Тимрот и отмечает, что такое решение было бы несправедливо по отношению к жителям улицы Пернавас, которые теперь имеют благоприятную для жизни среду с небольшим движением транспорта, игровыми и спортивными площадками, а также деревьями на обочине улицы.

Уже сейчас те, кто хочет покинуть Земитанский мост слева на улицу Пернавас, сначала направляются на улицу Барона, разворачиваются, а потом едут прямо по улице Чака.

ФОТО: Скриншот из видео

Этот эксперимент - очень хорошее время, чтобы разгрузить движение на пересечении улиц Пернавас и Барона, где все разворачиваются. Если кому-то нужно повернуть налево от моста, то можно ехать вперед по улице А. Чака и, если там будет организовано специальное место для разворота, совершить там маневр. Такое место реализовать было бы довольно легко, потому что при переезде через Земитанский мост улица Чака имеет по три полосы в каждую сторону.

И все же переадресация движения с улицы Чака на улицу Пернавас вряд ли удачное решение. Если ночью запланированные изменения не так заметны, то днем ​​все, кому нужно попасть в центр города, теперь будут стоять в пробке не на улице А. Чака, а на улице Валмиерас, где за несколько кварталов до пересечения с улицей Лачплеша затор - обычное явление.

ФОТО: Скриншот с видео