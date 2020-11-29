Во Франции тысячи людей вышли на улицы, протестуя против жестокости полиции

Протесты, которые местами переросли в насилие, прошли по всей Франции, в том числе в Париже, Стамбуле, Марселе и Лионе.

Отдельные столкновения произошли и в столице, где на улицы по данным МВД вышли 46 000 человек.

В свою очередь организаторы демонстраций утверждают, что по всей стране в акциях протеста приняли полмиллиона человек, только в Париже - 200 000.

На улицах Парижа протестующие начали возводить баррикады и забрасывать полицейских различными предметами.

По информации министра внутренних дел Жеральда Дарманена, по всей Франции в ходе столкновений пострадали 37 полицейских и жандармов.

Он в Twitter осудил "неприемлемое насилие к работникам правозащитных учреждений".

В свою очередь полиция Парижа сообщила, что задержаны девять человек.

Поводом для протестов послужила ликвидация лагеря нелегальных мигрантов в центре Парижа в понедельник. В свою очередь во вторник была опубликована видеозапись, на которой видно, как полицейские насильственно задерживают чернокожего музыкального продюсера.