Рецепт: любимый рождественский десерт Елизаветы II

Представители королевской семьи в соцсетях порадовали подписчиков! Они не только назвали любимый десерт Елизаветы II, но и опубликовали его рецепт.
Любимый рождественский рецепт королевы Елизаветы
Ингредиенты:
- 250 г изюма;
- 250 г сухой клюквы;
- 180 г изюма;
- 250 г сливочного масла;
- 250 г панировочных сухарей;
- 90 граммов муки;
- Специи: корица и мускатный орех;
- 2 яйца;
- 180 грамм коричневого сахара;
- 275 миллилитров пива;
- 40 миллилитров рома;
- 40 миллилитров виски.
Pagatavošanas gaita:
- Смешать все сухие ингредиенты, а после - добавить жидкие.
- Выложить всю смесь по небольшим формам, закрыть крышками и поставить в большую кастрюлю с горячей водой.
- Готовить в течение 3-4 часов на водяной бане. Через это время необходимо аккуратно перевернуть формы и выложить пирог на блюдо.
- Украшаем на свой вкус.
- Подробнее процесс приготовления можно посмотреть на видео: