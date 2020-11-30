Пн, 30.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Рецепт: любимый рождественский десерт Елизаветы II

ФОТО: AFP / Scanpix

Представители королевской семьи в соцсетях порадовали подписчиков! Они не только назвали любимый десерт Елизаветы II, но и опубликовали его рецепт. 

Любимый рождественский рецепт королевы Елизаветы 

Ингредиенты:

  • 250 г изюма;
  • 250 г сухой клюквы;
  • 180 г изюма;
  • 250 г сливочного масла;
  • 250 г панировочных сухарей;
  • 90 граммов муки;
  • Специи: корица и мускатный орех;
  • 2 яйца;
  • 180 грамм коричневого сахара;
  • 275 миллилитров пива;
  • 40 миллилитров рома;
  • 40 миллилитров виски.

Pagatavošanas gaita:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, а после - добавить жидкие.
  2. Выложить всю смесь по небольшим формам, закрыть крышками и поставить в большую кастрюлю с горячей водой.
  3. Готовить в течение 3-4 часов на водяной бане. Через это время необходимо аккуратно перевернуть формы и выложить пирог на блюдо.
  4.  Украшаем на свой вкус.
  5. Подробнее процесс приготовления можно посмотреть на видео: 

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