В 32 рижских школах 1-6-е классы учатся очно

Требование обеспечить каждому школьнику 3 кв. м площади в классе является серьезной проблемой, отметила Вилде.

Самоуправление опросило школы о том, как они планируют обеспечивать учебный процесс для 1-6-х классов с 30 ноября. Учебу для 1-3-х классов школы в основном планируют продолжать очно, для 4-6-х классов - в основном очно в сочетании с удаленной учебой, но допускается и полный переход к удаленной учебе.

В 36 школах ученики 1-4-х классов будут учиться очно каждый день, а 5-6-х классов - частично удаленно или только удаленно.

В пяти школах 1-6-е классы будут учиться только удаленно.

Для обеспечения очного учебного процесса привлечены помощники учителей из числа тех, кто ведет кружки по интересам и группы продленного дня. Также класс может быть разделен на группы, когда одна группа учится очно одну неделю, вторая - вторую неделю.