Узнай "тихого" убийцу в лицо: жителей призывают внимательнее относиться к своему сердцу

Повышенный уровень холестерина - один из основных факторов, приводящих к атеросклерозу. Избыток холестерина накапливается, откладывается на стенках сосудов, поражая коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг - сонные и позвоночные артерии, а также артерии нижних конечностей. Соответственно, у человека развиваются ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная недостаточность, перемежающая хромота и, как печальный итог, - инфаркт, инсульт. Атеросклероз - немой враг, он развивается медленно и постепенно. Соответственно, и холестерин без преувеличения можно назвать "тихим" убийцей. В Латвии, по данным исследований, у 70% населения имеется повышенный уровень холестерина. При этом у 8000 человек наблюдается наследственная предрасположенность к повышенному холестерину. Поэтому важно прислушаться к советам специалистов: минимум раз в год проверяйте уровень холестерина. Увы, но, согласно данным исследования, проведенного еще до пандемии, - 20,5% взрослых жителей Латвии никогда не измеряли свой показатель холестерина, а 8,8% не уверены, что сдавали подобный анализ.

Пандемия принесла с собой значительные перемены в наш повседневный образ жизни: мы больше времени проводим дома, уменьшается физическая нагрузка, а вот аппетит, особенно к нездоровым продуктам быстрого приготовления, возрастает. На этом фоне специалисты призывают - контролируйте уровень холестерина!

"Безусловно, сейчас очень непростое время, - рассказывает представитель фармацевтической компании Valentis в Латвии Том Каулакалнс. - У нас много тревог и безотлагательных задач, но именно сегодня надо позаботиться о здоровье своего сердца, ведь факторы риска возросли. Сегодня, когда медицинские учреждения перегружены и врачи заняты борьбой с пандемией, мы предлагаем упростить процесс и обеспечить для группы риска готовую программу по контролю уровня холестерина, в том числе и липидограмму. При этом не будем забывать, что сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами по причинам смертности в Латвии. Учитывая все это, мы совместно с Veselības centrs 4 начинаем специальную акцию, цель которой напомнить, что "тихий" убийца не дремлет и продолжает атаковать Латвию".

По условиям акции, которая действует до конца декабря, при покупке в сети аптек Euroaptieka в Риге двух упаковок растительного препарата NatAspin Control в центрах Veselības centrs 4 (при предъявлении чека и купона) можно сделать бесплатный анализ на уровень холестерина. Данное предложение действует до 31 декабря 2020 года.

"Каждый должен следовать советам врача по приему лекарств, - поясняет Том Каулакалнс. - Важно понимать, что высокий уровень холестерина является сложной проблемой, которая требует комплексного решения. Недостаточно уменьшить его количество в крови, поскольку это не помогает полностью восстановить нарушенное кровообращение, снизить риск образования тромбов, затормозить воспалительные процессы в сосудах, критическими последствиями которых являются инсульт, инфаркт и т. д. Поэтому образ жизни и диета имеет важное значение для тех, у кого высокий уровень холестерина, но еще не назначены медикаментозные препараты. Комплексная формула контроля холестерина может состоять из различных растительных веществ".