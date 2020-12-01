Почему новорожденный плачет? Беседа с психотерапевтом Байбой Герхарде

Исследователи наркозависимости связывают блаженство засыпания в руках матери с удовлетворением, которое испытывают люди во взрослой жизни под воздействием алкоголя или наркотиков. Как правило, это ищут те, кто недополучил безусловного внимания в младенческом периоде.

Кормление грудью вашего эмоционально наполненного ребенка - самая эффективная профилактика зависимостей. Если процесс грудного вскармливания не запустился или ребенок, которого раньше кормили из бутылочки, не хочет брать грудь, это означает, что симбиоз нарушен. Бывает, малыш ест из бутылочки и плачет, ест и снова плачет. Чаще всего это случается, когда мама полна приглушенного гнева. Она старается делать все правильно, но что-то складывается не так. В этом случае маме требуется поддержка. Если она не может справиться самостоятельно или с помощью партнера, желательно обратиться за профессиональной поддержкой к психотерапевту.

Переодевание - время разговора

Уход за телом - тоже процесс выражения любви. Заботясь о физических потребностях, мать одновременно позволяет ребенку чувствовать себя любимым, веселиться, смеяться, познавать себя и мир, дает ощущение стабильности и безопасности.

Как сделать так, чтобы малыш любил одеваться, а не плакал и не протестовал? Вам нужно комфортное место, теплая комната, хорошее настроение и достаточно много времени. Движения должны быть физиологически правильными (это может прописать педиатр или физиотерапевт), медленными и нежными.

Важно рассказывать, что вы делаете с каждым движением, что будет дальше, называть и показывать одежду, давать крохе возможность видеть, называть части тела (руки, пальцы, ступни, животик, спинка) и - гладить, покачивать, обнимать, прижимать к себе, дать малышу какое-то время побыть голым. Если мама улыбается, то в возрасте 6 недель ребенок ей улыбнется в ответ. Важно не торопиться, позволить речи ритмично чередоваться с действиями, задержаться на приятных ощущениях малыша.

Воспитание

Первые месяцы похожи на продолжение беременности - малыш счастлив находиться на руках у мамы и сладко спит, чувствуя знакомый запах и тепло, ритм дыхания, сердцебиение - эти ощущения доставляют наибольшее удовольствие и обеспечивают чувство безопасности.

Попасть в руки матери - все равно что вернуться домой.

Берите ребенка на руки, когда он захочет. Боитесь, что привыкнет к этому? Да! Но это наиболее эффективный способ вырастить уверенного в себе, здорового и счастливого человека.

Значит ли это, что малыш не слезет с рук и вы больше не будете свободны? Нет! Дети, которым "достаточно мамы", рано или поздно обязательно пойдут познавать мир (комнату, игровую площадку и т. д.), Те же, кому не хватает маминых объятий, будут бояться отпускать ее, всячески обращать на себя внимание, прилипать к маминой юбке.

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