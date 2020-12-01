Почему новорожденный плачет? Беседа с психотерапевтом Байбой Герхарде

Плач малыша моментально привлекает внимание мамы и не оставляет равнодушными даже посторонних людей - это чрезвычайно сильный сигнал. Плачем ребенок говорит, что что-то не так, что необходимо срочное вмешательство самых близких людей, мамы и папы. Что именно нужно крохе - должны догадаться вы: многое зависит от того, насколько хорошо вы понимаете малыша и заботитесь о его потребностях. Об этом пишет "Мамин клуб".
Автор: психотерапевт Клиники психосоматики Рижского университета им. Страдиня, а также преподаватель Школы будущих родителей "Маминого клуба" д-р Байба Герхарде.
Причины дискомфорта у младенцев можно разделить на две основные группы - физический дискомфорт, связанный с телом, и эмоциональный дискомфорт. Если ребенок беспокоен или плачет, в первую очередь следует позаботиться о физическом благополучии. Ребенок плачет, когда он голоден, ему холодно или жарко, мокро, он заболел или испытывает боль. Если все эти причины исключены, но малыш продолжает плакать, значит, причина недовольства - эмоциональная.
Причины эмоционального дискомфорта связаны с отношениями с матерью, ее самочувствием и умением посвятить себя ребенку, а также с процессами в семье, иногда - с процессами в окружающем обществе.
Ребенок будет страдать, если мама по какой-то причине долго отсутствует, подавлена, погружена в раздумья (т. е. недоступна), взволнована, сердита, а также если в семье царит напряженная атмосфера или угрожают какие-то внешние события в обществе.
Однако самое главное - это отношения ребенка с матерью. В неблагоприятных условиях решающим фактором становится умение мамы справиться с ситуацией, защитить ребенка. Тревога малыша, вызванная эмоциональными переживаниями, часто повторяется в определенных ситуациях или в течение дня. Это цикличный характер.
Основная эмоциональная потребность ребенка - сформировать доверительную зависимость, привязаться к своей маме, вступить в отношения, называемые симбиозом - когда два существа, кажется, сливаются друг с другом, живут в тесной гармонии, "на одной волне", постоянно держа друг друга в центре внимания.
То, что происходит с одним, вызывает ответ от другого; мать полностью заботится о ребенке, и ребенок полностью доверяет ей. Когда вы долгое время не вместе - тревога разлуки увеличивается, потребность друг в друге возрастает.
Для симбиоза важно, чтобы мама присутствовала, была доступной, отзывчивой, хорошо себя чувствовала и не стеснялась быть нежной с ребенком, открыто любила его. Для этого нужен безопасный, уютный дом, где женщина может быть с ребенком, не беспокоясь о финансовых трудностях, не испытывая давления со стороны партнера или других родственников.
Вовлеченность малыша обеспечивается повседневным общением и выражаемыми чувствами мамы к нему, отзывчивостью и заботой мамы. Если мама плохо себя чувствует, она закрывается для ребенка, он реагирует тревогой, а также различными проблемами со здоровьем (педиатры могут подтвердить, насколько болезнь ребенка связана с внутренним миром матери).
Грудное вскармливание - важнейший рутинный процесс
Кормя дитя, мать одновременно позволяет ему чувствовать себя любимым, понятым, важным. Это происходит, когда мама с радостью и блаженством участвует в процессе грудного вскармливания, уделяя малышу безраздельное внимание. Хорошо дать ребенку отдохнуть после кормления, побыть вместе и никуда не торопиться.
В эти моменты маму не стоит беспокоить ни отцу ребенка, ни старшим детям, ни подругам с телефонными разговорами...
Исследователи наркозависимости связывают блаженство засыпания в руках матери с удовлетворением, которое испытывают люди во взрослой жизни под воздействием алкоголя или наркотиков. Как правило, это ищут те, кто недополучил безусловного внимания в младенческом периоде.
Кормление грудью вашего эмоционально наполненного ребенка - самая эффективная профилактика зависимостей. Если процесс грудного вскармливания не запустился или ребенок, которого раньше кормили из бутылочки, не хочет брать грудь, это означает, что симбиоз нарушен. Бывает, малыш ест из бутылочки и плачет, ест и снова плачет. Чаще всего это случается, когда мама полна приглушенного гнева. Она старается делать все правильно, но что-то складывается не так. В этом случае маме требуется поддержка. Если она не может справиться самостоятельно или с помощью партнера, желательно обратиться за профессиональной поддержкой к психотерапевту.
Переодевание - время разговора
Уход за телом - тоже процесс выражения любви. Заботясь о физических потребностях, мать одновременно позволяет ребенку чувствовать себя любимым, веселиться, смеяться, познавать себя и мир, дает ощущение стабильности и безопасности.
Как сделать так, чтобы малыш любил одеваться, а не плакал и не протестовал? Вам нужно комфортное место, теплая комната, хорошее настроение и достаточно много времени. Движения должны быть физиологически правильными (это может прописать педиатр или физиотерапевт), медленными и нежными.
Важно рассказывать, что вы делаете с каждым движением, что будет дальше, называть и показывать одежду, давать крохе возможность видеть, называть части тела (руки, пальцы, ступни, животик, спинка) и - гладить, покачивать, обнимать, прижимать к себе, дать малышу какое-то время побыть голым. Если мама улыбается, то в возрасте 6 недель ребенок ей улыбнется в ответ. Важно не торопиться, позволить речи ритмично чередоваться с действиями, задержаться на приятных ощущениях малыша.
Воспитание
Первые месяцы похожи на продолжение беременности - малыш счастлив находиться на руках у мамы и сладко спит, чувствуя знакомый запах и тепло, ритм дыхания, сердцебиение - эти ощущения доставляют наибольшее удовольствие и обеспечивают чувство безопасности.
Берите ребенка на руки, когда он захочет. Боитесь, что привыкнет к этому? Да! Но это наиболее эффективный способ вырастить уверенного в себе, здорового и счастливого человека.
Значит ли это, что малыш не слезет с рук и вы больше не будете свободны? Нет! Дети, которым "достаточно мамы", рано или поздно обязательно пойдут познавать мир (комнату, игровую площадку и т. д.), Те же, кому не хватает маминых объятий, будут бояться отпускать ее, всячески обращать на себя внимание, прилипать к маминой юбке.
Среда
Младенческая тревога, особенно приступы плача по вечерам, также может быть связана с чрезмерно активным образом жизни. Если событий и впечатлений (места, лица, шумы, запахи) слишком много - это раздражает и тревожит.
По возможности убирайте раздражители - отведите ребенка в тихую комнату, уменьшите или даже выключите свет, спокойно подержите малыша на руках или положите в кроватку, не дразните, не раскачивайте, не таскайте его, не показывайте разные вещи и игрушки.
Вроде так - можно поставить такую маленькую машинку в кресло или коляску и везде ходить, везде брать с собой. Большинству младенцев это не нравится. Подавляющее большинство малышей не любят путешествовать - и родители замечают, что запланированный приятный ужин омрачается плачем, который трудно унять.
Что касается домашней обстановки, важно, чтобы семья защищала свои границы и не позволяла родственникам вмешиваться в обучение и навязывать помощь, если родители этого не хотят. Если вас беспокоит чье-то присутствие, вы можете уйти, даже если у них самые лучшие намерения.
Утешение
Каждый малыш даже в самых благоприятных условиях порой испытывает бессознательную тревогу и беспокойство - и это беспокойство тоже важно, так как оно восстанавливает внутреннее равновесие, преодолевает хаос и возвращает мир в нормальный порядок. Ребенка успокаивает присутствие мамы, ее нежный голос, руки, качание, ношение на руках. Самое главное - это спокойствие и доброта мамы.
Для мамы очень важно реагировать на беспокойство и плач ребёнка - это создаст ощущение, что его слышат, воспринимают серьезно, что он важен. Можно начать с более мягких средств успокоения - ответить, поговорить, похлопать по спинке, обнять, только потом взять в руки. Если вы решили не брать малыша на руки (например, чтобы он привык засыпать в кроватке) - то оставайтесь рядом, разговаривайте, улыбайтесь. От большой душевной боли у мамы всегда есть чудодейственное средство - грудь, универсальная палочка-выручалочка, которая всегда поможет.
Но если мама сама взволнована, напугана или злится, скорее всего, ничего не получится. Здесь образуется магический круг - ребенок продолжает плакать, что еще больше увеличивает тревогу и дискомфорт матери. С этим может столкнуться любая женщина, у которой есть ребенок, и здесь есть только одно решение - найти свой собственный ключ к миру или формулу умиротворения и применить ее.
Ожидание - неизбежность жизни
Жизнь матери - это не только новорожденный, у нее также есть муж, возможно, другие дети, работа, а также ее собственные потребности - есть, умываться, спать и т. д.
Невозможно уделять 100% внимания только малышу. И это хорошо. Ребенок не умеет ждать, ожидание вызывает разочарование, но если оно не чрезмерное, то делает хорошее дело - поощряет к развитию, показывает, что помимо него в мире есть другие люди и условия.
Необязательно оставлять малыша плакать, лучше его успокоить пораньше, но и не нужны три няни или постоянное присутствие бабушек, чтобы все было правильно.
Мудрость родителей состоит в том, чтобы не испытывать слишком долго терпение крохи, уравновешивая ожидание и его способность терпеть. Детские слезы показывают, что граница была нарушена слишком сильно. Не понимая, чего хочет малыш, мама его расстраивает. Но здесь природа помогает женщине - во время беременности увеличивается концентрация половых гормонов в крови, обостряется сенсибилизация. Это не всегда приятно для родственников беременной, но крайне необходимо будущему малышу - эта чувствительность в дальнейшем позволит молодой маме воспринять и понять, чего хочет ее ребенок.
Игры
С трехмесячного возраста ребенок все больше времени проводит на животе, его интерес к окружающему растет, а пол и предметы на нем становятся все более важными. Совместные игры также очень важны для благополучия и развития ребенка.
Польза усилий мамы
Если плачущий кроха получил утешение и любовь, если его мама счастлива за него, понимает, чего он хочет, что ему нужно, и обеспечивает это - он навсегда закладывает три краеугольных камня, или чрезвычайно важные идеи, в глубины психики растущей личности:
- "Я в порядке" - потому что мама любит и принимает меня во всех состояниях - и в радости, и в слезах.
- "Мир хорош" - потому что я это вижу, потому что это место, где можно удовлетворить все мои самые важные потребности, и в нем есть и будет все, что мне нужно.
- "Все будет хорошо" - потому что было хорошо, потому что здесь безопасно, потому что я могу рассчитывать на это. Это непреходящая надежда, которая преодолевает жизненные трудности.
Они являются основой физически, умственно и эмоционально здоровой личности.