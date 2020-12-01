Рецепт: куриные окорочка от фудблогера Каспара Вирснитиса

Maggi каждый бульонный кубик заворачивает в перерабатываемую бумагу. Это новейшее достижение кампании, направленной на то, чтобы как можно больше продукции Nestlé упаковывать в бумагу. Потребители в странах Балтии с ноября могут приобрести упакованные в бумагу бульонные кубики.