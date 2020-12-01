Рецепт: куриные окорочка от фудблогера Каспара Вирснитиса

Maggi каждый бульонный кубик заворачивает в перерабатываемую бумагу. Это новейшее достижение кампании, направленной на то, чтобы как можно больше продукции Nestlé упаковывать в бумагу. Потребители в странах Балтии с ноября могут приобрести упакованные в бумагу бульонные кубики.
"Долгосрочная упаковка - важный аспект для нашего предприятия. Именно поэтому мы рады предложить в бумажной упаковке столь излюбленный продукт, как бульонные кубики Bio от Maggi", - рассказывает руководитель отдела сладостей, какао и кулинарной продукции в странах Балтии Вилма Капочиене.
Фудблогер Каспарс Вирснитис знакомит с рецептом излюбленного блюда. Если желаете отведать блюдо ресторанного уровня, которое можно приготовить самим дома, то этот рецепт для вас.
Куриные окорочка
Ингредиенты:
- 600 г куриных окорочков без костей (или столько, сколько съест ваша семья);
- 1 рубленая луковица;
- 3 или 4 рубленые дольки чеснока;
- 1 бульонный кубик Bio от Maggi;
- 200 г сливок;
- горсть свежего шпината;
- горсть тертого твердого сыра;
- приправы.
Приготовление
- Окорочка обмазать чесноком, петрушкой, порошком сладкой паприки, солью и перцем. Положить на сковороду и обжарить с каждой стороны по 8 минут. Снять с плиты и дать отдохнуть.
- В сковороду, где жарились окорочка, положить рубленый лук и дольки чеснока, обжарить.
- Когда лук и чеснок будут обжарены, добавить кружку куриного бульона, приготовленного из одного кубика. Мне нравится варить бульон самому, однако, для таких блюд я с радостью использую готовый бульон, так как он биологический и без лишних добавок, к тому же бульона не нужно много. Очень хорошо держать одну пачку такого биологического бульона дома, чтобы при желании можно было творить на кухне. Все перемешать и дать бульону закипеть.
- Влить на сковороду 200 г сливок, перемешать и дать закипеть. 5 Добавить горсть свежего шпината, замешав его в соус, потомить. После этого добавить горсть тертого твердого сыра - подойдет сыр der Parmas и похожие на него, мне нравится использовать классический Ievas siers.
- Когда сыр расплавится, положить куриные окорочка обратно на сковороду и минуты три потушить. Подавать с запеченным в духовке картофелем с тимьяном.