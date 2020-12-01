На БелАЭС произошло ЧП. Литва запросила информацию у Беларуси об инциденте

"ГИБАЭ обратилась в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску", – сообщила BNS инспекция.

В Министерстве энергетики BNS сообщили, что ведомство не располагает официальной информацией об инциденте, однако знает о том, что ГИБАЭ обратилась в белорусское министерство.

Об инциденте сообщил портал ecohome-ngo.ny, опубликовав заявление Белорусской антиядерной кампании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС. По сообщению, "при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие (ЧП). Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора".

"Скорее всего, произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить. Таким образом, мы имеем "горячий" реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения", – говорится в заявлении.

При этом, по информации Белорусской атомной электростанции, в настоящее время реактор находится в горячем состоянии и происходят работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.

Министерство энергетики Беларуси сообщило о начале гидравлических испытаний первого реактора БелАЭС 7 сентября. Не сообщается, когда они были завершены.

Белорусская антиядерная кампания направила запрос в Госатомнадзор по поводу данного происшествия и 13 октября получила ответ, в котором утверждалось отсутствие на площадке БелАЭС "ситуаций, квалифицируемых как внештатные или чрезвычайные происшествия".

БелАЭС, подключенная к системе электропередачи 3 ноября и остановившаяся 8 ноября, возобновила работу после полуторанедельного перерыва – 19 ноября.

После инцидента 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что на станции турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

19 ноября Минэнерго Беларуси подтвердило агентству новостей "БЕЛТА", что первый реактор вновь подключен к сети после замены трансформаторов напряжения и прочих работ.