Не будет ли теплой зимой слишком жарко в пуховой куртке?

Зачем выбирать куртку на пуху?

Куртки с наполнителем из пуха способны отлично сохранять тепло тела, поэтому они лучше всего подходят для холодной и сухой погоды. Чем больше пуха – тем теплее будет куртка, поэтому перед покупкой рекомендуется обратить внимание на этикетку куртки. Куртка на пуху обычна простегана в форме квадратов, что необходимо для того, чтобы пух не оседал в нижней части куртки. По этой причине квадраты не должны быть слишком большими, оптимальный размер квадратов 20 см.

В составе качественных пуховиков не менее 70% пуха, а остальное – перо или синтетический материал.

Если необходима куртка, в которой предполагается проводить время загородом, для долгих прогулок или активных зимних радостей на свежем воздухе, то отдайте предпочтение моделям, в составе которых 80% или даже 90% пуха.

Пуховые куртки очень легкие и удобно складываются, если из них вытеснить воздух, поэтому они занимают очень мало места, когда их приходится переносить в сумке. Есть у этих курток и свой минус – куртка на пуху не годится для дождливой погоды. Если пуховик намокнет, то пух перестанет выполнять свою функцию по улавливанию воздуха и сохранению тепла, поскольку волокна пуха, образующие маленькие воздушные кармашки, подвержены воздействию влаги. Поэтому для дождливой погоды рекомендуется выбирать одежду из водоотталкивающих материалов.

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Устойчивые методы добычи пуха

Перед приобретением продукта людям все более важно знать, использовались ли для производства продукта устойчивые методы или не был ли в процессе производства продукта нанесен вред животным.

Например, бренд Fjällräven уже с 2014 года внедрил процесс Down Promise, предполагающий гарантию того, что в процессе добычи пуха ни одной птице не был причинен вред, а также обеспечено использование только высококачественного пуха.

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Четыре совета по правильной стирке пуховой куртки