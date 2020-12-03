Чт, 3.12.2020
Сначала мы вдохновлялись ребятами с канала "Реутов ТВ". Потом в наших шуточных роликах начали появляться серьезные социальные проблемы. Получалось, как говорится, и смех, и грех. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Не будет ли теплой зимой слишком жарко в пуховой куртке?
В чем преимущества пуховиков и как за ними ухаживать?

ФОТО: Пресс-фото

Куртка на пуху – лучший выбор, даже если зима обещает быть теплой. В ней не будет ни слишком жарко, ни холодно, потому что она компактная, а также подходит как для повседневных дел, так и для походов. На что надо обратить внимание, выбирая подходящий для себя пуховик, и как его правильно стирать, объясняет эксперт по активному отдыху Fjällräven.

Зачем выбирать куртку на пуху?

Куртки с наполнителем из пуха способны отлично сохранять тепло тела, поэтому они лучше всего подходят для холодной и сухой погоды. Чем больше пуха – тем теплее будет куртка, поэтому перед покупкой рекомендуется обратить внимание на этикетку куртки. Куртка на пуху обычна простегана в форме квадратов, что необходимо для того, чтобы пух не оседал в нижней части куртки. По этой причине квадраты не должны быть слишком большими, оптимальный размер квадратов 20 см.

В составе качественных пуховиков не менее 70% пуха, а остальное – перо или синтетический материал.

Если необходима куртка, в которой предполагается проводить время загородом, для долгих прогулок или активных зимних радостей на свежем воздухе, то отдайте предпочтение моделям, в составе которых 80% или даже 90% пуха.

Пуховые куртки очень легкие и удобно складываются, если из них вытеснить воздух, поэтому они занимают очень мало места, когда их приходится переносить в сумке. Есть у этих курток и свой минус – куртка на пуху не годится для дождливой погоды. Если пуховик намокнет, то пух перестанет выполнять свою функцию по улавливанию воздуха и сохранению тепла, поскольку волокна пуха, образующие маленькие воздушные кармашки, подвержены воздействию влаги. Поэтому для дождливой погоды рекомендуется выбирать одежду из водоотталкивающих материалов.

ФОТО: Пресс-фото

Устойчивые методы добычи пуха

Перед приобретением продукта людям все более важно знать, использовались ли для производства продукта устойчивые методы или не был ли в процессе производства продукта нанесен вред животным.

Например, бренд Fjällräven уже с 2014 года внедрил процесс Down Promise, предполагающий гарантию того, что в процессе добычи пуха ни одной птице не был причинен вред, а также обеспечено использование только высококачественного пуха.

ФОТО: Пресс-фото

Четыре совета по правильной стирке пуховой куртки

  1. Изучи этикетку – перед стиркой необходимо убедиться, что пуховую куртку разрешено стирать в стиральной машине, или все же допустима только химическая чистка. Кроме того, на этикетке следует обратить внимание на температуру воды, в которой можно стирать куртку, а также, можно ли сушить ее в сушильной машине.
  2. Используй специальное средство – куртку рекомендуется стирать средством, подходящим именно для пуховых курток или же моющим средством для нежного белья или шерсти. Если же стирать куртку обычным стиральным порошком и использовать обычный смягчитель для белья – пух может слипнуться и, возможно, уже не вернет свое первоначальное состояние и воздушность.
  3. Выбирай подходящий режим стирки – важно, чтобы куртка в стиральной машине не была слишком сдавлена, поэтому желательно стирать ее одну, используя бережный режим с температурой 30 градусов, а режим центрифуги не должен давать больше 400 оборотов. Чтобы пух во время стирки не слипался, в стиральную машину вместе с курткой рекомендуется поместить также два теннисных мячика, которые не позволят пуху утратить свой первоначальный вид.
  4. Сушка – лучше всего сушить пуховую куртку в сушильной машине, в которой имеется соответствующий режим. Если же сушильная машина недоступна, то рекомендуется сушить куртку в теплой комнате на штативе для сушки белья, время от времени встряхивая и ворочая ее. В таком случае следует считаться с тем, что пух в куртке будет сохнуть несколько дней, пока не станет сухим.

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