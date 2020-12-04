Narvesen: запрет на продажу э-талонов в выходные дни вызовет большое недовольство

Ранее руководитель отдела конкуренции, торговли и прав потребителей департамента внутреннего рынка Министерства экономики Дидзис Бруклитис пояснил, что из-за решения правительства ввести торговые ограничения жители не смогут приобретать э-талоны Rīgas satiksme.

Довидена признала, что торговые точки Narvesen являются крупнейшим продавцом билетов на общественный транспорт для Rīgas satiksme, которая до сих пор не только продавала билеты на общественный транспорт, но и консультировала пассажиров.

По данным Narvesen, в среднем за выходные жители покупают от 25 000 до 35 000 проездных билетов Rīgas satiksme. 1

"Из-за государственных ограничений в выходные и праздничные дни жители не смогут покупать билеты перед поездкой, что, как ожидается, вызовет большое недовольство и очереди при покупке билетов у водителя", - сказала Довидена.

Она сообщила, что Narvesen попросил правительственных чиновников снять ограничения.