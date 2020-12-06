Вс, 6.12.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Альтернативное собрание KPV LV проголосовало за отставку правления

Председатель партии KPV LV Атис Закатистов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На одном из двух альтернативных собраний членов партии KPV LV участники сегодня удаленно проголосовали за отзыв действующего правления партии.

В состав правления входят Атис Закатистов, Ральф Немиро, Эрик Пуценс, Ивета Бенхена-Бекена, Иева Крапане, Марис Можвилло, Янис Витенбергс, Лаурис Зивертс и Рамона Петравича.

65 представителей партии проголосовали за отзыв правления, а один воздержался.

Дискуссии о новом составе правления продолжаются. Организаторы мероприятия заявили, что правление будет избрано на фиксированный срок не более шести месяцев и будет действовать "как временный вариант". Скорее всего, новые члены правления  будут работать до 6 марта, когда запланировано очередное собрание.

Сегодняшнее собрание инициировали десятая часть членов партии. Как указано в обосновании собрания, созвавшие его члены KPV LV считают, что правление партии не действовало экономно с финансовыми ресурсами партии.

Сообщается также, что на 12 декабря запланировано еще одно собрание. Эти два собрания созваны разными сторонами. 

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