Альтернативное собрание KPV LV проголосовало за отставку правления

В состав правления входят Атис Закатистов, Ральф Немиро, Эрик Пуценс, Ивета Бенхена-Бекена, Иева Крапане, Марис Можвилло, Янис Витенбергс, Лаурис Зивертс и Рамона Петравича.

65 представителей партии проголосовали за отзыв правления, а один воздержался.

Дискуссии о новом составе правления продолжаются. Организаторы мероприятия заявили, что правление будет избрано на фиксированный срок не более шести месяцев и будет действовать "как временный вариант". Скорее всего, новые члены правления будут работать до 6 марта, когда запланировано очередное собрание.

Сегодняшнее собрание инициировали десятая часть членов партии. Как указано в обосновании собрания, созвавшие его члены KPV LV считают, что правление партии не действовало экономно с финансовыми ресурсами партии.