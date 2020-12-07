Продала мопед десять лет назад, а проблемы возникли сейчас. Горький опыт Саниты

Санита получила пугающее письмо от госполиции в начале сентября - ее приглашали прийти в участок для дачи показаний. Женщине пришлось объяснять обстоятельства автомобильной аварии, в которой участвовал зарегистрированный на ее имя мопед. Правоохранительные органы не могли идентифицировать водителя, поскольку он, сразу после того, как врезался в чью-то машину, покинул место происшествия. Однако поскольку мопед зарегистрирован на имя Саниты, а свидетелям аварии удалось записать его номер, ответственность за произошедшее придется нести ей.

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

Выслушав полицию Санита поняла, что у нее большие проблемы, потому что она продала мопед незнакомцу десять лет назад и, самое главное, не переписала его на имя покупателя. Сразу после неприятного разговора с правоохранителями женщина обратилась в Управление безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы понять, как это сделать сейчас, чтобы обезопасить себя от дальнейших последствий, административной или даже уголовной ответственности.

К сожалению, ответ дирекции был не очень удовлетворительным, так как списание или снятие с учета транспортного средства не освобождает от штрафных санкций. 2

6 октября девушка получила еще одно письмо - на этот раз штраф за превышение скорости. Санита снова связалась с инспекторами полиции, но ничего нового не узнала, поэтому женщина решила публично поделиться горьким опытом, чтобы предупредить других. Команда Degpunkta связалась с представителями Управления безопасности дорожного движения и те, на радость Саниты, ответили, что решение будет найдено.

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

Государственная полиция указала, что для получения информации о новом водителе мопеда Саните необходимо написать официальное заявление.