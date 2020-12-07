Блогер Николай Соболев об уходе с YouTube, политике и отношении к Дудю и Моргенштерну

В 2017 году блогер из Санкт-Петербурга Николай Соболев стал весьма популярен - молодой человек принял участие в шоу "Пусть говорят" в обсуждении истории Дианы Шурыгиной. Дела на его YouTube канале шли хорошо, но месяц назад Николай опубликовал прощальный ролик. "Медуза" поговорила с блогером о том, действительно ли он покидает YouTube, а также на другие темы.
"Я могу сказать, что это резкая смена деятельности", - ответил Николай. Блогер 4 декабря под псевдонимом Solo выпустил музыкальный альбом. Свой канал блогер не закрывает, все его дело продолжится там же, только теперь там будут клипы и "какие-либо размышления" Соболева.
О музыке
Как выяснилось, свой альбом артист делал на протяжении последних полутора лет.
"После того, как в 2019 году я переехал в Москву, сначала подумал, что нужно масштабировать свой канал. Хотел пойти по пути, которого сейчас придерживается канал "Редакция": делать более скрупулезные разборы, снимать интервью с героями, запустить гостевое шоу. Мы начали это делать. Я собрал команду, которая могла это производить. Но просто не почувствовал в себе интереса", - признался Николай, отметив, что силы заниматься журналистикой в нем были, но не интерес. Молодой человек подчеркнул, что интерес никогда не пропадал только к музыке.
- отметил Соболев.
"Это не те песни, которые ты ожидаешь услышать от блогера, известного тем, что постоянно гнался за цифрами и хайпом", - сказал Соболев.
О политике
Журналист Александра Сивцова спросила, поступали ли предложения попробовать свои силы в политике. На что Соболев ответил, что поступали.
"Политтехнологи одного агентства сделали мне психоделическое предложение: участвовать в президентских выборах 2018 года.
, - ответил Николай.
О Дуде и BadComedian
Если говорить о том, кто на YouTube из блогеров нравится Николаю - он отметил Юрия Дудя и BadComedian.
"Нравится, как он подходит, как он умеет зарабатывать деньги. Мне нравится, что он держит позицию. И пока что оступался в каких-то роликах, но лишь по фактологии", - высказался о Дуде Николай. В свою очередь, о BadComedian он сказал, что это тот блогер, который "создает один и тот же контент девять лет и остается популярным".
Высказался Николай и о Моргенштерне
"Не могу не отметить Моргенштерна, хотя он не блогер. Этот парень - новатор. То, что он делает и как он делает, с какой артистичностью, я считаю, что это еще в какой-то степени даже недооценено. Он самый яркий артист 2020 года. Он на голову выше по уровню артистичности, чем все люди, которые создают какой-либо музыкальный или видеоконтент в России. Ходячий перформанс", - сказал Николай, отметив, что не разделяет его позиции касательно политики и ему не нравится посыл артиста.