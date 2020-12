СМИ писали, что "богатство никогда не делало счастливым" Павла Дурова. Ему это не понравилось - почему?

"Например, русский Forbes перевел мою вчерашнюю фразу о богатстве "However, this has never been what made me happy" ("Однако не это делало меня счастливым") как "Однако это никогда не делало меня счастливым", а "Ведомости" и вовсе как "Однако меня это никогда не радовало". Менее авторитетные издания пошли дальше и вынесли некорректный перевод в заголовок: "Миллионы долларов не сделали меня счастливым" (Life) или "Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым" (МК)", - написал основатель Telegram.