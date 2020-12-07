Пн, 7.12.2020
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СМИ писали, что "богатство никогда не делало счастливым" Павла Дурова. Ему это не понравилось - почему?

Российские СМИ писали, что Дуров заявил, что деньги никогда не делали его счастливым и что большую часть своего состояния он потратил на развитие Telegram. В свою очередь, Павел Дуров раскритиковал перевод его слов в своем русскоязычном Telegram-канале.

Потребление, в отличие от создания каких-либо новых вещей, никогда не сделает человека счастливым, писал Павел Дуров в своем блоге.

"Мне повезло, что я рано разбогател. К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 - десятки миллионов, к 28 - сотни миллионов. Однако не это делало меня счастливым", - написал Дуров. 

Несмотря на свое большое состояние, покупкам дорогой недвижимости и яхт Дуров предпочел создание полезных вещей. Способность к созиданию предприниматель назвал своим главным активом и призвал последовать его примеру общество.

За что Павел Дуров раскритиковал российские СМИ?

Павел Дуров отметил, что издания все чаще "публикуют недостоверные цитаты, подписанные моим именем". Он сделал предположение, что в ряде случаев журналисты практически дословно берут перевод Google Translate и не смотрят на искажения, возникшие при таком переводе.

Бизнесмен призвал читать его заявления в оригинале - на английском языке, а журналистов - "работать с оригиналом текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании".

Предприниматель, кроме всего, привел переводы, которые, как он считает, вводят читателя в заблуждение:

"Например, русский Forbes перевел мою вчерашнюю фразу о богатстве "However, this has never been what made me happy" ("Однако не это делало меня счастливым") как "Однако это никогда не делало меня счастливым", а "Ведомости" и вовсе как "Однако меня это никогда не радовало". Менее авторитетные издания пошли дальше и вынесли некорректный перевод в заголовок: "Миллионы долларов не сделали меня счастливым" (Life) или "Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым" (МК)", - написал основатель Telegram.

Дуров отметил, что изначальный смысл в том, что он был и остается счастливым, но не по причине наличия денег. "Согласно этим изданиям, я был несчастным и даже миллионы не спасали", - отметил Дуров.

"Сегодня СМИ по всему миру переживают кризис, и не у каждого издания есть ресурсы на штатного переводчика. Поэтому призываю своих русскоязычных подписчиков не полагаться на фразы, которые мне приписывают СМИ и соцсети, а читать их в первоисточнике", - добавил Дуров.

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