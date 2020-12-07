За возможные махинации с зарплатой учителю уволена директор школы в Озолниеки

Тауриня работала директором два с половиной года. Она признала, что в течение двух месяцев в школе была трудоустроена учитель истории, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Педагог хотела сохранить пособие по уходу за ребенком, поэтому ее зарплату начисляли другому учителю.

Для обсуждения ситуации местная дума собралась на внеочередное заседание. Самоуправление заверяет, что с Тауриней подписано обоюдное соглашение о расторжении трудового договора.

Тауриня агентству LETA рассказала, что сначала подписала соглашение, но позже его отозвала.

На заседание ее не пригласили и не дали высказаться и удаленно.