За возможные махинации с зарплатой учителю уволена директор школы в Озолниеки

За незаконное трудоустройство и оборот фиктивных финансовых средств - оплату труда человеку, который фактически не работал, - была уволена директор Озолниекской средней школы Дина Тауриня.
Тауриня работала директором два с половиной года. Она признала, что в течение двух месяцев в школе была трудоустроена учитель истории, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком.
Для обсуждения ситуации местная дума собралась на внеочередное заседание. Самоуправление заверяет, что с Тауриней подписано обоюдное соглашение о расторжении трудового договора.
Тауриня агентству LETA рассказала, что сначала подписала соглашение, но позже его отозвала.
"Такая ситуация недопустима ни в одном муниципальном учреждении Озолниекского края, поэтому самоуправление потребовало объяснений от всех задействованных лиц, в результате директор подписала соглашение о прекращении трудового договора", - говорит исполнительный директор Индулис Жидковс. По его словам, констатированные нарушения нормативных актов ставят под сомнение прозрачность процессов в школе. Он допускает, что в этой школе могли быть и другие махинации.