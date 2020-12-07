Пн, 7.12.2020
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Юрий Перевощиков
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За возможные махинации с зарплатой учителю уволена директор школы в Озолниеки

ФОТО: Озолниекская средняя школа

За незаконное трудоустройство и оборот фиктивных финансовых средств - оплату труда человеку, который фактически не работал, - была уволена директор Озолниекской средней школы Дина Тауриня.

Тауриня работала директором два с половиной года. Она признала, что в течение двух месяцев в школе была трудоустроена учитель истории, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Педагог хотела сохранить пособие по уходу за ребенком, поэтому ее зарплату начисляли другому учителю.

Для обсуждения ситуации местная дума собралась на внеочередное заседание. Самоуправление заверяет, что с Тауриней подписано обоюдное соглашение о расторжении трудового договора.

Тауриня агентству LETA рассказала, что сначала подписала соглашение, но позже его отозвала.

На заседание ее не пригласили и не дали высказаться и удаленно. 

"Такая ситуация недопустима ни в одном муниципальном учреждении Озолниекского края, поэтому самоуправление потребовало объяснений от всех задействованных лиц, в результате директор подписала соглашение о прекращении трудового договора", - говорит исполнительный директор Индулис Жидковс. По его словам, констатированные нарушения нормативных актов ставят под сомнение прозрачность процессов в школе. Он допускает, что в этой школе могли быть и другие махинации. 

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