Больше стресса и уверенности: чем отличаются первая и вторая беременности?

Вторая беременность отличается от первой как психологической подготовкой будущей мамы, так и ее физическим состоянием.

Чем вторая беременность отличается от первой?

Повышенная утомляемость и сонливость. Первый триместр любой беременности чаще всего приносит усталость и сонливость. Но учтите, что в ожидании второго или, возможно, третьего малыша приходится заботиться и о старшеньком, которому, несмотря на то, что вы устали, потребуется доза внимания. К счастью, чаще всего во втором триместре будущая мама начнет чувствовать себя бодрее и постоянная слабость останется позади.

Больше стресса. Особенно это актуально для будущих мам, у которых во время первой беременности были проблемы со здоровьем. Во время беременности сознание женщины наполнено мыслями о здоровье малыша, и если при первой беременности возникали какие-либо трудности, эти мысли могут стать еще более угнетающими.

Помните всем известную поговорку: вы не войдете в одну и ту же реку дважды, потому что нет двух одинаковых беременностей. Постарайтесь не волноваться без необходимости!

Больше уверенности в себе, чем как в матери. Ожидая следующего ребенка, женщина уже знает, что ждет ее в родах, как ухаживать за малышом - и эти уже известные вопросы не так беспокоят. Точно так же будущая мама с большим спокойствием воспринимает побочные эффекты беременности, не беспокоясь о том, чтобы бежать к врачу по каждому из них.

Живот будет виден раньше. Если вы не опытная спортсменка с брюшным прессом и натренированными мышцами, будьте готовы к тому, что ваша вторая беременность будет заметна для окружающих раньше, чем первая. Это связано с тем, что мышцы живота уже растянуты. Бывает, вторая беременность наступает быстро после первой, когда мышцы еще не полностью восстановились.

Вы заметите шевеления малыша раньше. По сравнению с первой беременностью вы скорее различите движения крохи.

Заболевания могут проявляться быстрее. Если вы испытывали проблемы с венами на ногах, геморрой или другие проблемы со здоровьем во время вашей первой беременности, вполне вероятно, что это повторится и во время второй беременности - и несколько раньше по сроку.