Вт, 8.12.2020
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Эгил Левитс, президент Латвии
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Скандальный инфлюенсер Дидрихсоне была замечена без маски в салоне красоты и на работе

Местный скандальный инфлюенсер Элина Дидрихсоне в соцсетях опубликовала видео, которые позволяют предположить, что она нарушает ограничения, установленные на время режима ЧС. 

Дидрихсоне в понедельник, 7 декабря, на своей странице в Instagram и магазина опубликовала сториз, где ее можно видеть без маски. Как известно, чтобы ограничить распространение Covid-19 правительство постановило, что носить маски нужно во всех помещениях, кроме дома. Маску может не носить работник, который находится один в кабинете.

Дидрихсоне была замечена без маски, когда отдавала заказ курьеру. Видно, что между ней и курьером не была соблюдена дистанция в два метра. 

ФОТО: instagram/didrihsoonee /коллаж TVNET 

В свою очередь, вечером 7 декабря Дидрихсоне посетила салон красоты Annas pērle, где ей сделали маникюр и педикюр. 

ФОТО: instagram/didrihsoonee /коллаж TVNET 

Согласно новым ограничениям, между посетителем и работником должен быть установлен физический барьер. Исходя из опубликованного видео, можно сделать вывод, что его не было. 

Если посетитель и работник не разделены барьером, то они обязаны носить маску. Хотя и специалист по маникюру была в маске, видео Дидрихсоне дают понять, что она была без нее. 

Согласно закону, человека, который не использует защитную маску и не соблюдает мер эпидемиологической безопасности, нельзя пускать в помещение и предоставлять ему услуги. 

ФОТО: instagram/didrihsoonee /коллаж TVNET 

Вышеупомянутые требования не распространяются на детей до 13 лет и на лиц с явными двигательными расстройствами или проблемами психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской.

TVNET 8 декабря связался с руководителем Annas Pērle Анной Маслош, которая заявила, что в ее салонах соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, в том числе создан физический барьер между мастером и клиентом. Заведующая утверждает, что персонал проинформирован и несет ответственность за соблюдение всех требований. 

На вопрос, как она прокомментирует то, что в ее салоне находилась клиентка без маски и во время маникюра не было видно физического барьера между клиентом и мастером, заведующая заявила, что впервые слышит об этом и пообещала лично провести проверки и все профилактические меры.

Следует добавить, что салон красоты Annas Pērle ранее попадал в поле зрения программы "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens). В то время, когда на месяц были запрещены все услуги красоты, за исключением услуг парикмахера. В выпуске от 16 ноября был проведен эксперимент, когда журналисту удалось записаться на маникюр в данный салон. 

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