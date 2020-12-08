Скандальный инфлюенсер Дидрихсоне была замечена без маски в салоне красоты и на работе

Дидрихсоне в понедельник, 7 декабря, на своей странице в Instagram и магазина опубликовала сториз, где ее можно видеть без маски. Как известно, чтобы ограничить распространение Covid-19 правительство постановило, что носить маски нужно во всех помещениях, кроме дома. Маску может не носить работник, который находится один в кабинете.

Дидрихсоне была замечена без маски, когда отдавала заказ курьеру. Видно, что между ней и курьером не была соблюдена дистанция в два метра.

ФОТО: instagram/didrihsoonee /коллаж TVNET

В свою очередь, вечером 7 декабря Дидрихсоне посетила салон красоты Annas pērle, где ей сделали маникюр и педикюр.

ФОТО: instagram/didrihsoonee /коллаж TVNET

Согласно новым ограничениям, между посетителем и работником должен быть установлен физический барьер. Исходя из опубликованного видео, можно сделать вывод, что его не было.

Если посетитель и работник не разделены барьером, то они обязаны носить маску. Хотя и специалист по маникюру была в маске, видео Дидрихсоне дают понять, что она была без нее.

Согласно закону, человека, который не использует защитную маску и не соблюдает мер эпидемиологической безопасности, нельзя пускать в помещение и предоставлять ему услуги.

ФОТО: instagram/didrihsoonee /коллаж TVNET

Вышеупомянутые требования не распространяются на детей до 13 лет и на лиц с явными двигательными расстройствами или проблемами психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской.

TVNET 8 декабря связался с руководителем Annas Pērle Анной Маслош, которая заявила, что в ее салонах соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, в том числе создан физический барьер между мастером и клиентом. Заведующая утверждает, что персонал проинформирован и несет ответственность за соблюдение всех требований.

На вопрос, как она прокомментирует то, что в ее салоне находилась клиентка без маски и во время маникюра не было видно физического барьера между клиентом и мастером, заведующая заявила, что впервые слышит об этом и пообещала лично провести проверки и все профилактические меры.