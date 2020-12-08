Лыжные трассы в условиях ограничений открывают зимний сезон

На трассе Žagarkalns в Цесисском крае в понедельник начали производство снега. Работа запланирована с учетом ограничений по Covid-19. Основным правилом будет ограничение количества лыжников на одной трассе и на одном подъемнике в течение определенного периода времени. Для этого клиентам необходимо будет зарегистрироваться в электронном виде и зарезервировать до прибытия на трассу. В кафе будут выдавать еду навынос, сообщается на сайте лыжного комплекса.