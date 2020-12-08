Вт, 8.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Лыжные трассы в условиях ограничений открывают зимний сезон

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Как выяснило агентство LETA, в эти выходные некоторые горнолыжные трассы в Латвии откроют зимний сезон и постараются работать в соответствии с установленными в стране ограничениями из-за Covid-19.

На трассе Žagarkalns в Цесисском крае в понедельник начали производство снега. Работа запланирована с учетом ограничений по Covid-19. Основным правилом будет ограничение количества лыжников на одной трассе и на одном подъемнике в течение определенного периода времени. Для этого клиентам необходимо будет зарегистрироваться в электронном виде и зарезервировать до прибытия на трассу. В кафе будут выдавать еду навынос, сообщается на сайте лыжного комплекса. 

Под навесами будут установлены обогреватели, под открытым небом будут жечь костры, чтобы людям было где согреться. 

К сезону готовятся также трассы Riekstukalns в Балдонском крае, Milzkalns в Энгурском крае, а трасса Lemberga hute в Вентспилсе пока не планирует открываться, так как после минусовых температур ожидается потепление.

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