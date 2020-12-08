Лыжные трассы в условиях ограничений открывают зимний сезон

Как выяснило агентство LETA, в эти выходные некоторые горнолыжные трассы в Латвии откроют зимний сезон и постараются работать в соответствии с установленными в стране ограничениями из-за Covid-19.
На трассе Žagarkalns в Цесисском крае в понедельник начали производство снега. Работа запланирована с учетом ограничений по Covid-19. Основным правилом будет ограничение количества лыжников на одной трассе и на одном подъемнике в течение определенного периода времени. Для этого клиентам необходимо будет зарегистрироваться в электронном виде и зарезервировать до прибытия на трассу. В кафе будут выдавать еду навынос, сообщается на сайте лыжного комплекса.
Под навесами будут установлены обогреватели, под открытым небом будут жечь костры, чтобы людям было где согреться.
К сезону готовятся также трассы Riekstukalns в Балдонском крае, Milzkalns в Энгурском крае, а трасса Lemberga hute в Вентспилсе пока не планирует открываться, так как после минусовых температур ожидается потепление.