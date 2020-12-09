Смерть в прямом эфире: что такое треш-стримы и как умерла их участница

Через некоторое время Reeflay возобновил стрим. Сидя перед веб-камерой, он рассказал, что у Валентины началась диарея. Сообщил зрителям, что запер дверь в жилую часть дома, оставив девушку в коридоре, а входную дверь открыл. "Там дверь основная открыта, чтобы проветривалось. Чтобы холодно ей было, чтобы была температура, достойная того, чтобы она очухалась", - рассказывает он зрителям.

Через десять минут болтовни со зрителями Решетняк выходит в холодный коридор проверить, что там происходит. В Москве и области в ту ночь было 2 градуса мороза.

"Валь, ты живая? Ребята, мне кажется, она мертвая, *****, я вам отвечаю", - говорит он зрителям из коридора и заносит девушку внутрь - та уже не шевелится. 2

Решетняк начинает плакать, гладить Валентину по голове, а потом вызывает "скорую".

Всё это время он продолжает общаться со зрителями в прямом эфире, и заканчивает стрим только тогда, когда приезжает полиция.

Низкий жанр

Станислав Решетняк, по его собственному признанию изданию "Батенька", до того как начать зарабатывать на стримах, "много чем занимался": работал в сервисе и в налоговой, отслужил в армии, отучился на стилиста. Начинал с игровых стримов в 2014 году (в них блогер показывает зрителям, как проходит видеоигру), но популярности не добился.

Коллега Решетняка, стример VJLink, считает, что тот ушел в треш-стримы, потому что "пошел по пути наименьшего сопротивления". Этот жанр хорошо оплачивается, хотя у самих же стримеров считается "низким". Представители элиты стримеров - с миллионами подписчиков на YouTube и сотнями тысяч на платформе Twitch - никогда не опустятся до мордобоя на камеру за деньги.

VJLink, он же Кирилл Зырянов, познакомился с Решетняком в 2017 году: тот пригласил его на совместный стрим по игре PUBG. "Я впоследствии понял: он пытался заработать аудиторию за счет приглашения меня на стримы, я же приходил просто как друг, не просил никаких денег с донатов и даже сам оплачивал свою еду, если мы что-то заказывали", - рассказал Зырянов Би-би-си.

В конце концов Кирилл решил, что его используют и прекратил общение. Теперь он называет бывшего друга не иначе как "пиявкой", подчеркивая, что тот мог добиться популярности, только "присасываясь" к кому-то более известному или интересному. Если со знаменитостью не получалось подружиться, стример предлагал им подраться: в сети можно найти видео, где Решетняк приезжает во двор к более успешному стримеру Ma3aFaKaTV и, стоя под окном, вызывает его на драку.

VJLink уверен, что все это он делал "с целью хайпа".

Досье на "Пиявку"

В среде стримеров многие говорят, что не уважают Решетняка и то, что он делает.