Сб, 12.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В Резекне открытым пламенем горит магазин Depo

ФОТО: https://www.facebook.com/jurisjsp

В Резекне на полной площади 3500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo. Пострадавших в пожаре нет, сообщили представители владельца магазина Depo DIY.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасатнльной службе (VUGD), вызов поступил в 2.43.

В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара. Здание горело открытым пламенем, обрушились стены. Из ближайшего многоквартирного дома эвакуированы жильцы.

ФОТО: https://www.facebook.com/arnis.vonogs

Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo

ФОТО: Скриншот с Twitter  VUGD

ФОТО: Скриншот с Twitter  VUGD

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