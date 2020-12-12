В Резекне открытым пламенем горит магазин Depo

В Резекне на полной площади 3500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo. Пострадавших в пожаре нет, сообщили представители владельца магазина Depo DIY.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасатнльной службе (VUGD), вызов поступил в 2.43.
В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара. Здание горело открытым пламенем, обрушились стены. Из ближайшего многоквартирного дома эвакуированы жильцы.
Dzēšanas darbi norisinās no ārpuses, jo ēkai vairākās vietās sabrukušas sienas.— VUGD (@ugunsdzeseji) December 12, 2020
No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas evakuēti iedzīvotāji. Satiksme notikuma vietā slēgta.
Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo