Акция протеста против ограничений в период пандемии: пришли более 400 человек. Большинство без масок
В субботу, 12 декабря, в Риге проходят две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии. Пикет, объявленный президентом Клуба защиты окружающей среды Арвидсом Улме, начался на набережной 11 Ноября в 12 часов дня.
Rīga #pašlaik #COVID19 #Latvia pic.twitter.com/8EVUAcHj7U— Nepareizais (@realNepareizais) December 12, 2020
В общей сложности протестовать пришли около 400-500 человек. Часть из них надела защитные маски, однако большинство пришло без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдают. Присутствующие полицейские в происходящее все еще активно не вмешиваются, однако они образовали своего рода цепь между собравшимися и проезжей частью.
Вблизи места проведения мероприятия стоят машины полиции Рижского самоуправления и Госполиции. Дежурят также работники Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.
Из машин полиции звучат призывы соблюдать ограничения. Полицейские предупреждают о том, что в противном случае им придется призвать нарушителей к предусмотренной в законе ответственности.
Среди собравшихся - люди разного возраста, у многих в руках флаги Латвии.
Мимо места проведения мероприятия также ездят автомашины с флагами Латвии, которые постоянно сигналят.
Заявку на проведение мероприятия подал президент Клуба защиты окружающей среды Арвидс Улме, однако сам клуб ранее заявил, что дистанцируется от заявлений Улме и не поддерживает призывы к нарушению ограничений, установленных для сдерживания пандемии.
Галерея: В Риге прошла акция протеста против ограничений в период пандемии
Как сообщалось, начальник полиции Рижского самоуправления Юрис Лукасс на этой неделе заявил, что полиция готова к любому сценарию развития событий, но с учетом напряженной эпидемиологической ситуации в стране время снисходительного отношения к тем, кто сознательно не соблюдает ограничения, прошло.
Полиция будет готова использовать все ограничительные средства, имеющиеся в ее распоряжении, для поддержания порядка, отметил Лукасс.
Еще одно мероприятие запланировано с 15:00 до 17:00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности - да!". Цель встречи - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях режима чрезвычайной ситуации.
С 17:00 до 18:00 эта же организация планировала шествие от памятника Свободы в Вецригу, но достигнуто соглашение, что это мероприятие не состоится.